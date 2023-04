Aurora Ramazzotti senza trucco con Cesare: il dolce selfie post-allattamento di mamma e figlio Aurora Ramazzotti si gode la sua nuova vita da mamma e non sorprende che sui social abbia postato una nuova dolcissima foto con Cesare: ecco come si è mostrata dopo averlo allattato.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti si sta godendo la sua nuova vita da mamma: poche settimane fa ha partorito il piccolo Cesare, il primo figlio nato dall'amore con Goffredo Cerza che le ha fatto capire davvero cos'è l'amore incondizionato. Sebbene subito dopo il parto avesse sentito la necessità di prendersi una pausa dai social per rendersi conto di tutto ciò che era accaduto, ora è tornata a postare regolarmente e, tra pancia post parto rivelata con orgoglio, poppate e passeggiate in famiglia, sta mostrando ogni singolo aspetto della maternità. Nelle ultime ore si è scattata un selfie dopo aver allattato il bimbo: ecco come si è mostrata la figlia di Michelle Hunziker.

Il selfie acqua e sapone di Aurora Ramazzotti

Allattare il proprio figlio è una delle esperienze più intense che una mamma possa provare e Aurora Ramazzotti lo sta capendo bene, tanto da averne parlato apertamente sui social pochi giorni dopo il parto. Ora è tornata ad affrontare l'argomento ma con l'ironia che da sempre la contraddistingue. Al motto di "E dopo la magnata collassino assicurato", ha postato un dolcissimo selfie con il piccolo Cesare che dorme sulla sua spalla avvolto in una copertina decorata con le stelle. Lei è in primo piano, ha i capelli sciolti che le cadono sulle spalle e il viso senza neppure un filo di trucco ma, nonostante ciò, è meravigliosa: il suo viso sereno e luminoso è la dimostrazione del fatto che la maternità ha riempito la sua vita d'amore.

Il selfie post allattamento di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti, il nuovo look con gli occhiali tartarugati

Sebbene passi gran parte del suo tempo tra le mura di casa col piccolo, di tanto in tanto Aurora si concede anche delle passeggiate tra le strade di Milano con tanto di passeggino. È proprio quanto ha fatto di recente e ne ha approfittato per sfoggiare un nuovo look comodo ma allo stesso tempo trendy. Ha indossato un abito in maglia in verde militare, un modello oversize con gonna al ginocchio e maniche lunghe, abbinandolo a una giacca di jeans in beige che ha portato legata in vita. Ad aggiungere un tocco di originalità sono stati gli occhiali con le lenti scure e la montatura ovale tartarugata. Insomma, Aurora non ha perso la sua passione per la moda da quando è diventata mamma, anzi, continua a essere una vera e propria icona fashion.