video suggerito

Aurora Ramazzotti e il trend mini me: mamma e figlio con lo stesso cappello La ventisettenne è stata immortalata dal compagno Goffredo Cerza mentre gioca al parco con il piccolo Cesare, i due hanno un tenero accessorio coordinato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Aurora Ramazzotti con il figlio

Aurora Ramazzotti ama la vita da mamma e la condivide con i suoi follower. Pur tenendo molto alla privacy del bambino, a cui infatti non si vede mail il volto, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti pubblica attimi di vita quotidiana con il piccolo. Dai primi passi alla prima neve all'ex conduttrice di X-Factor piace rendere partecipe i suoi fan dei traguardi di Cesare; la settimana scorsa ha sperimentato e approvato la torretta montessoriana, molto utile per i bambini che hanno appena iniziato a camminare e sono incuriositi dalle attività dei genitori, mentre qualche giorno fa ha condiviso un tenero video dove ha riassunto gli ultimi dodici mesi del bambino in occasione del suo primo compleanno, festeggiato assieme ai parenti più stretti.

Aurora Ramazzotti e il figlio Cesare

La famiglia si è riunita all'Albereta Relais & Chateâux in Franciacorta, un posto speciale a pochi passi da Milano, dove anche Michelle Hunziker, amano trascorrere il resort immersa nella natura. Il resort, inoltre, è amatissimo dalle celebrities come Belén Rodriguez, Chiara Ferragni e Fedez.

Aurora Ramazzotti

Il look coordinato di Aurora Ramazzotti e Cesare

Madre e figlio sono molto legati e passano molto tempo assieme. Goffredo Cerza, compagno di Aurora Ramazzotti e padre di Cesare li ha immortalati mentre si divertivano al parco e indossavano lo stesso cappello. La ventisettenne ha sfoggiato l'accessorio multicolor lavorato all'uncinetto in un selfie prima di mostrare il bimbo con il berrettino abbinato. A completare il tenero quadretto anche un maglioncino peloso con cappuccio con le orecchie da orsetto.