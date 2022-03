Belen e Stefano De Martino, dove si trova e quanto costa il relais del loro weekend romantico Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati avvistati in un resort di lusso insieme. Scopriamo la destinazione della loro fuga d’amore segreta.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati avvistati ancora assieme in un resort di lusso

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati da tempo ed entrambi sono in uno dei loro momenti di maggiore successo professionale. Lei conduce il programma Le Iene insieme a Teo Mammuccari; lui ha dimostrato di essere non solo un talentuoso ballerino ma anche un bravissimo conduttore tv da Made in Sud a Stasera tutto è possibile, passando per il suo programma Bar Stella. E si sa "quando la tua vita privata va a pezzi è il momento della promozione", come suggerisce "Il Diavolo veste Prada". Eppure è già da qualche tempo che Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono mostrati insieme, prima per una vacanza in montagna con il figlio della coppia, poi in un pranzo domenicale a casa del ballerino, e adesso è il settimanale Chi che ha scoperto Belen Rodriguez e Stefano De Martino in una fuga d'amore in un resort di lusso non lontano da Milano.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino in una loro foto passata in cui erano assieme

Belen Rodriguez e Stefano De Martino in un relais di lusso

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono state una delle coppie più chiacchierate e amate dal pubblico italiano. Il loro matrimonio è acqua passata ma la coppia fa ancora molto parlare di sè, soprattutto se viene avvistata in un romantico relais di lusso sul Lago d'Iseo.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati visti da Chi in Franciacorta

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno scelto un suggestivo resort in Franciacorta per la loro fuga d'amore segreta. Si tratta dell’Albereta Relais & Chateaux, a pochi chilometri dal romantico Lago d'Iseo, che offre un hotel con spa e ristorante per un’esperienza unica tra dolci colline e vigneti non lontano da Milano dove abitano entrambi.

L’Albereta Relais & Châteaux

Quanto costa una notte all'Albereta Relais & Chateaux

L'Albereta Relais & Chateaux dispone di diverse tipologie di camere e permette ai suoi sopiti di usufruire di una spa di 2.000 metri quadrati e un ristorante di charme immerso nel verde. Il resort di lusso è una delle mete preferite dai Vip nostrani.

Una delle stanze dell’Albereta Relais & Châteaux

Non si sa di preciso se Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno trascorso una notte all'Albereta Relais & Châteaux o hanno usufruito semplicemente della rinomata spa dell'albergo, Chenot Espace. Ad ogni modo una notte nel resort di lusso parte da 350 euro per una classic room da venticinque metri quadrati fino anche a più di 1.000 euro a notte.

Un Day Spa nell'oasi di benessere del Chenot Espace, progettato da Ettore Mocchetti, architetto e direttore di AD Italia, ha un costo di 300 euro a persona esclusi i trattamenti.