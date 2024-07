Martina Strazzer vestita da sposa, le foto col romantico abito bianco

video suggerito

Martina Strazzer in Nicole Milano, gioielli Amabile

Un nastrino rosa tra i capelli, il trucco soft e naturale, pochi ed eleganti gioielli, un inconfondibile abito bianco. Che ci fa Martina Strazzer vestita da sposa? La famosa influencer e imprenditrice, a capo del brand di gioielli Amabile, ha stupito fan e follower indossando un romantico abito principesco. Ma non lo ha indossato per salire sull'altare, bensì per annunciare una novità che riguarda la sua vita professionale.

Martina Strazzer in abito bianco

Tutti la conoscono per i gioielli, che in poco tempo sono diventati virali sui social e le hanno consentito di coronare il sogno di un brand di successo tutto suo. Amabile ha permesso alla giovane influencer di costruire un impero da 4 milioni di euro, partendo dai pochi risparmi che aveva messo da parte. Pacchetto dopo pacchetto, video dopo video, è riuscita a farsi notare e apprezzare e in questi anni il marchio ha continuato la sua ascesa inarrestabile. Martina Strazzer vanta ad oggi oltre 2 milioni di followers tra Instagram e TikTok ed è stata scelta da Forbes per la prestigiosa classifica 30 under 30.

Martina Strazzer in Nicole Milano, gioielli Amabile

Ma a questa attività, in cui mette quotidianamente tutta se stessa, Martina Strazzer ne ha affiancata un'altra. Si è infatti cimentata come modella. È stata scelta da Nicole Milano, brand italiano di abiti da sposa di lusso e parte di Pronovias Group, per fare da volto alla nuova collezione 2025. In lei il marchio ha riconosciuto i propri valori, la propria essenza. Le ha affidato il ruolo di testimonial, con lo scopo di esprimere, con grazia ed eleganza, l'anima della nuova linea, che si compone di creazioni moderne, romantiche e senza tempo.

Martina Strazzer in Nicole Milano, gioielli Amabile

Gli abiti presentano una varietà di tessuti pregiati, dalle duchesse lucide ai jacquard con effetto vetroso, dall'organza a devorè floreale ai tulle microperlati. Le nuove silhouette, con scollature geometriche, corpetti completamente ricamati e nuovi tessuti con finiture lucide, esaltano l'eleganza pulita e contemporanea della collezione, senza mai perdere di vista l'anima romantica del brand.

Martina Strazzer in Nicole Milano, gioielli Amabile

Tra le novità spiccano i tessuti lucidi, che si affiancano alle applicazioni in pizzo trasparente, ai ricami, alle decorazioni microperlate, tutto inserito in volumi principeschi, tra volant contemporanei e drappeggi asimmetrici. L'ispirazione della collezione 2025 è una donna poliedrica e dalle mille sfaccettature, per questo ci sono molteplici silhouette e diversi tessuti, che esaltano la figura e ne traducono l'anima. Ovviamente, per completare lo styling degli abiti Nicole Milano, sono stati indossati da Martina Strazzer proprio i gioielli Amabile Jewels, il suo brand.