Valentina Ferragni guarda gli abiti da sposa in atelier: “Oggi un incontro speciale” Valentina Ferragni si è recata in un noto atelier, ma non ne ha rivelato il motivo. Ora fan e follower sono curiosissimi: matrimonio in vista? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per la famiglia Ferragni non è un periodo di serenità. Quanto accaduto a Chiara Ferragni sta sicuramente incidendo molto sulla tranquillità di tutti. L'imprenditrice è molto provata dagli ultimi avvenimenti e ha ammesso lei stessa di non essere in piena forma, ma di non volerlo più nascondere. Prima il caso pandoro Balocco, poi i problemi coniugali con Fedez, il tracollo sui social, la crisi lavorativa con la perdita di tante collaborazioni: insomma, ne sta passando tante. Mai come in questo momento ha bisogno del calore e del sostegno dei suoi cari. La madre Marina Di Guardo e le sorelle, Valentina e Francesca, non l'hanno mai abbandonata, hanno cercato di tirarle sù il morale, di darle forza, facendosi carico di un po' del suo dolore. Valentina Ferragni, in particolare, si è divisa tra i tanti impegni professionali e le necessità della famiglia. Per lei è un periodo intenso: ha partecipato alle Settimane della Moda, sta lavorando ai progetti legati al suo brand, prosegue a gonfie vele la relazione con Matteo Napoletano. Anzi: che ci sia un matrimonio in vista?

Valentina Ferragni prova abiti da sposa

Valentina Ferragni sogna l'abito bianco? L'influencer attualmente è molto soddisfatta dal punto di vista professionale e sentimentale. Matteo Napoletano le ha restituito il sorriso e la fiducia nell'amore, dopo la fine della lunga relazione con Luca Vezil. I due hanno ufficializzato la relazione l'estate scorsa, con le presentazioni in famiglia, ma si frequentano da molto tempo prima. Lui è 9 anni più giovane, un aspetto su cui si è tanto ironizzato e su cui la stessa imprenditrice ora scherza in totale serenità, consapevole di quanto sia forte questo amore, ben oltre la differenza d'età. La coppia all'inizio ha mantenuto un profilo basso, ma ora si vedono sempre più spesso insieme sui social, tra momenti casalinghi ed eventi. Non si sa se abbiano intenzione di fare il grande passo: la 31enne, però, oggi ha fatto visita a un noto atelier specializzato in abiti da sposa. Che il fatidico sì si stia avvicinando?

L'imprenditrice non ha svelato il motivo della visita in atelier, limitandosi a scrivere un misterioso: "Oggi un incontro speciale". Potrebbe essere lì per un nuovo progetto di lavoro, per provare un abito da cerimonia, ma ovviamente il primo pensiero va alla scelta dell'abito nuziale. L'atelier in questione, è tra l'altro quello di un brand molto caro alla famiglia Ferragni, quando si tratta di grandi occasioni. Atelier Emé ha vestito Francesca Ferragni per le nozze e si sono affidate al marchio, nel grande giorno, anche le sue sorelle e Marina Di Guardo. La foto scattata in sala dall'influencer è quella di un romantico ed elegante vestito bianco con voluminosa gonna in tulle e corpetto gioiello, tempestato di cristalli. Una creazione principesca. Potrebbe essere proprio questo l'abito dei sogni di Valentina Ferragni. I fan sono curiosi di sapere se la vedranno presto in versione sposa.