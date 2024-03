Tracollo Instagram e TikTok per Chiara Ferragni dopo il caso pandoro, l’esperto: “Dati impietosi” Quanto ha perso Chiara Ferragni sui social dopo il caso pandori e la crisi con il marito Fedez? Domenico Giordano, amministratore dell’agenzia di comunicazione Arcadia, all’Adnkronos ha fornito i numeri dello studio fatto sull’attività Instagram e TikTok di Ferragni: “Dati impietosi, l’engagement è precipitato allo 0,18%”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Dopo il caso Pandoro sul quale gli organi competenti stanno ora indagando, Chiara Ferragni avrebbe subito un rilevante crollo di popolarità social. L'imprenditrice digitale ha ridotto sia la frequenza che la varietà dei suoi post settimanali e il calo di interesse nell'account – come studiato da Domenico Giordano, esperto di marketing e comunicazione che guida l’agenzia Arcadia – rischierebbe di avere un impatto non indifferente sull'impero Ferragni nato nel 2009. All'Adnkronos Giordano ha analizzato la situazione: "Se pensa che il suo percorso professionale sia ancora solida, sarà costretta a riprendere in tempi stretti quella narrazione".

Lo studio di Domenico Giordano dell'agenzia Arcadia

La perdita dei follower Instagram finora è minima, circa 515 mila su un totale di 29 milioni, a preoccupare sarebbero altri dati. La riduzione drastica e prolungata di contenuti, si legge sull'Adnkronos, produce una distorsione delle abitudini dei followers: uno scarso successo dell'account, decretato dalla quantità delle interazioni raccolte, spinge l’algoritmo a penalizzare la portata dei contenuti rispetto ai seguaci. Interpreta, quindi, questa riduzione di interazioni come un evidente segnale della scarsa attrattività del contenuto. Il profilo Instagram della Ferragni, si legge, è passato dalla pubblicazione di 72 contenuti nel mese di maggio 2023 agli 8 del gennaio 2024. I "dati impietosi" sarebbero sulla percentuale di engagement: si passa dal 5,8% del febbraio 2023 allo 0,18% di questo mese. Con TikTok è passata, invece, da quasi sei milioni di reaction a settembre 2023, con una percentuale di engagement del 3,1%, agli 88mila e 0,045% di gennaio 2024. Domenico Giordano, esperto di marketing e comunicazione che guida l’agenzia Arcadia, all'Adnkronos ha analizzato quanto accaduto al profilo social dell'imprenditrice digitale spiegando che il "defollowing ha instillato nel pubblico digitale la convinzione che l’abbandono è più che altro una scelta punitiva".

"Chiara Ferragni obbligata a chiudere la strategia del silenzio"

Dopo il caso Pandolo/Balocco e la crisi con il marito Fedez, Chiara Ferragni ha abbandonato i tradizionali ritmi riguardo la sua attività social, ma se vuole ancora investire con il suo brand nella content economy, si legge, dovrà cambiare strategia, abbandonando il silenzio. Domenico Giordano ha così aggiunto: "Se pensa che il suo percorso professionale sia ancora solido e punta a tutelare i suoi interessi economici e la sua reputazione, sarà costretta a riprendere in tempi stretti quella narrazione condivisa, pur adattandola ai cambiamenti imposti dal caso della beneficienza".