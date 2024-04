video suggerito

Chiara Ferragni, gli abiti del suo brand finiscono negli outlet a prezzi stracciati Il brand di Chiara Ferragni è in crisi? Pare di sì, basti pensare al fatto che alcuni degli abiti e degli accessori della sua collezione sono finiti negli outlet a prezzi stracciati.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni sta vivendo un momento molto difficile della sua vita. Dopo essere stata travolta dallo scandalo dei pandori Balocco, ha cambiato radicalmente la sua strategia di comunicazione sui social, dicendo addio ai racconti 24h attraverso le Stories e puntando tutto su foto e video di famiglia. A rendere la situazione ancora più complessa è arrivata poi la crisi con Fedez: attualmente i due sarebbero a un punto che sembra essere di non ritorno, basti pensare al fatto che hanno deciso di vivere separati). Ora l'imprenditrice si ritrova ad affrontare un'altra batosta: gli abiti del suo brand sono finiti negli outlet a prezzi stracciati.

Il brand di Chiara Ferragni è in crisi?

Sembrano ormai lontani anni luce i tempi in cui Chiara Ferragni riuscita a "trasformare in oro" tutto ciò che toccava, adesso l'imprenditrice non solo non usa i social da giorni ma si ritrova anche a dover fronteggiare una presunta crisi del suo brand. Diventato famoso con il suo iconico logo con l'occhio azzurro, il marchio ha sempre proposto abiti e accessori a prezzi non propriamente economici, dalle giacche a oltre 500 euro ai jeans a oltre 200 euro. Ora però le cose sembrerebbe essere cambiate: sebbene sia l'unica griffe che Chiara continua a sponsorizzare su Instagram, pare che stia registrando un drastico calo nelle vendite.

Quanto costano gli abiti di Chiara Ferragni negli outlet

A dare una prova della presunta crisi della Chiara Ferragni Collection sono gli abiti e gli accessori finiti nei negozi outlet, dove vengono venduti a prezzi scontati del 60%. A Roma, in particolare, è possibile trovare t-shirt a 29 euro e vestiti a 59 euro, cifre decisamente più basse rispetto ai prezzi originali. Anche sul sito, inoltre, alcuni dei prodotti firmati dall'imprenditrice vengono proposti con una percentuale di sconto dal 30 al 70% in occasione dell'offerta "Spring celebration". Si tratterà solo di un caso oppure è la dimostrazione del fatto che l'azienda di Chiara è davvero in crisi?