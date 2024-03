Chiara Ferragni in lacrime sui social, il video: “Periodo doloroso, basta fingere che vada tutto bene” “È un periodo doloroso privatamente. A volte sono più in up e altre più in down, penso sia giusto non fingere che tutto vada bene e che io sia felice”, ha detto Chiara Ferragni con le lacrime agli occhi in un video di sfogo pubblicato sul suo profilo Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

"È un periodo doloroso privatamente, di cui cerco di non parlare più di tanto". Inizia così il video di sfogo che Chiara Ferragni ha pubblicato tra le sue storie Instagram nella serata del 12 marzo, tornata a casa dopo un pomeriggio passato con i figli Leone e Vittoria. Con gli occhi lucidi, faticando a trattenere le lacrime, l'influencer ha raccontato ai suoi milioni di follower come si sente: "A volte sono più in up, altre più in down, penso sia giusto farvi vedere questa parte".

Il video di sfogo di Chiara Ferragni su Instagram

Tornata a casa da un viaggio a New York, dove era andata per alcuni progetti di lavoro (al momento top secret), Chiara Ferragni ha trascorso il pomeriggio al parco con i figli sulle giostre, raccontando ai follower che è una delle sue attività preferite da fare con loro. Poi, sul suo profilo Instagram, ha voluto parlare a cuore aperto, mostrandosi fragile e con gli occhi bagnati dalle lacrime:

È un periodo doloroso privatamente, di cui cerco di non parlare più di tanto, però è pesante. Quindi capitemi se ogni tanto pubblico meno, se ogni tanto sono più nei miei pensieri. Faccio quel che posso, faccio sempre quel che posso. A volte sono più in up e altre più in down e penso sia giusto farvi vedere questa parte.

L'influencer non vuole più nascondersi e, anche se non può condividere ogni dettaglio della rottura con il marito Fedez, crede che sia giusto smettere di fingere:

Non posso raccontarvi tutto, non mi va neanche di dirvi tutti i motivi per cui sto male, però penso sia giusto non fingere che tutto vada bene e che io sia felice come una Pasqua. A volte vorrei essere meno forte, solo un pò più serena

Chiara Ferragni parla della rottura con Fedez

Proprio di recente, Chiara Ferragni ha dedicato del tempo a rispondere ai commenti degli utenti sotto il suo ultimo post Instagram. "Stupenda. Ma Fede… il tuo valore aggiunto", aveva scritto uno di loro riferendosi al rapporto con il marito Fedez. "Purtroppo non è una scelta mia", ha replicato l'influencer, lasciando quindi intendere che il matrimonio con il rapper sia finito, dopo quasi sei anni, non per una sua scelta. Al momento, continuano a circolare diverse indiscrezioni, ma i diretti interessati hanno preferito non sbilanciarsi troppo, se non confermando la crisi, ormai sotto gli occhi di tutti.