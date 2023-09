Il matrimonio di Francesca Ferragni: quanto costa il vestito da sposa Francesca Ferragni ha scelto Atelier Emé nel giorno del sì: una creazione romantica per la cerimonia, una scintillante per il party.

A cura di Giusy Dente

Francesca Ferragni in Atelier Emé

Francesca Ferragni ha detto sì: dopo 10 anni d'amore col suo Riccardo Nicoletti e la nascita di un figlio, la coppia è convolata a nozze promettendosi amore eterno. Gli sposi hanno festeggiato con amici e parenti in una location esclusiva: il castello di Rivalta, in provincia di Piacenza. Qui la sposa si è anche cambiata d'abito. La 34nne, infatti, ha scelto due creazioni per il fatidico giorno: una più romantica per la cerimonia e una seconda più chic per il party serale.

Cosa ha indossato Francesca Ferragni al matrimonio

La sposa si è affidata ad Atelier Emé per i suoi look nuziali, stesso marchio che aveva vestito lei e le sorelle all'addio a nubilato, festeggiato a Mykonos nel mese di luglio. Valentina e Chiara hanno fatto da damigelle nel grande giorno del sì, coordinate in due abiti sottoveste celesti. Poi la prima ha puntato su un abito da sera in tulle blu effetto sparkling e la seconda su un long dress con inserti in rete di strass. Ma ovviamente, gli occhi erano tutti per Francesca Ferragni.

Francesca Ferragni in Atelier Emé

Nel mostrare le foto dei due vestiti su Instagram, ha spiegato:

Leggi anche I vestiti da sposa di Francesca Ferragni: abito in pizzo per il matrimonio e maxi spacco per il party di nozze

È stato amore a prima vista. Dovete sapere che tutto è iniziato un anno fa: ero diventata mamma da poco e avevo paura di non sentirmi a mio agio in un abito da sposa. Invece l'ho sentito subito mio. Durante quest'anno c'è stato tantissimo lavoro per definire tutti i dettagli di questi due abiti finché non sono stati cuciti praticamente su di me.

Bozzetto dell’abito Atelier Emé

Quanto costa il vestito da sposa in pizzo

Per la prima parte della giornata, Francesca Ferragni ha scelto il modello Matilde firmato Atelier Emé. È un romantico abito con corpino di pizzo e scollo a cuore strutturato con stecche, abbinato a gonna scivolata in prezioso pizzo effetto chantilly, impreziosita da applicazioni di tulle e sormontata da una sopragonna lunga ben 3 metri, interamente realizzata in pizzo rebrodè. In pizzo anche le maniche lunghe, che però partivano da metà braccio lasciando le spalle nude, per allungarsi fino oltre il polso. Il vestito sul sito ufficiale del marchio costa 4500 euro.

Abito Matilde

Per il party, la sposa ha poi optato per un'altra creazione della stessa Maison, ma molto diversa: un modello con scollo a V, maxi spacco sulla gamba sinistra e taglio cut-out sul fianco destro, interamente impreziosito da dettagli scintillanti e perline. Entrambi i modelli sono stati un omaggio della Maison e lo stesso vale per gli abiti di Chiara e Valentina. Non a caso, in tutti i post condivisi compare l'inequivocabile hashtag #adv, che si usa per identificare le sponsorizzazioni, dunque i contenuti frutto di un accordo commerciale/pubblicitario tra influencer e brand.