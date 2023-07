La reunion delle sorelle Ferragni: l’addio al nubilato di Francesca inizia con abiti di raso coordinati Francesca Ferragni si sposerà a settembre ma ha approfittato dell’estate per organizzare l’addio al nubilato a Mykonos. Per l’occasione è andata in scena una “reunion” con le sue sorelle, apparse tutte con degli eleganti abiti di raso durante la prima serata.

Francesca Ferragni sposerà Riccardo Nicoletti a settembre ma ha approfittato dell'estate per organizzare l'addio al nubilato. La meta scelta per il viaggio "al femminile" è Mykonos, per la precisione un rinomato resort di lusso dove ha affittato una enorme villa con piscina e vista sul mare. Oltre alle amiche più care, la sposa ha voluto al suo fianco anche le sorelle Chiara e Valentina, dando vita a una vera e propria reunion. Come ha specificato la più piccola delle tre, era da diversi mesi che non riuscivano a passare del tempo insieme a causa dei numerosi impegni professionali e famigliari e ora sono state felici di rincontrarsi in una location da sogno come la nota isola greca.

Francesca Ferragni futura sposa in total white

Cosa hanno indossato le sorelle Ferragni per la prima sera a Mykonos? Dei sinuosi abiti di raso, tutti firmati Atelier Emé. Per Francesca l'addio al nubilato non poteva che essere all'insegna del total white in pieno stile sposina.

Francesca Ferragni in Atelier Emé

Se ieri pomeriggio aveva dato il via al viaggio con un bikini bianco col reggiseno incrociato, per la cena con le amiche ha optato per un candido completo con crop top e gonna lunga con profondo spacco laterale. Naturalmente non sono mancati i tacchi a spillo in tinta, mentre per quanto riguarda i capelli ha optato per una piega con le punte leggermente mosse.

Chiara Ferragni in Atelier Emé

Chiara Ferragni con i cut-out, Valentina in minidress

Chiara Ferragni è arrivata leggermente in ritardo rispetto agli altri invitati, visto che era di ritorno da Londra (dove ha partecipato al Torneo di Wimbledon). Per la prima serata dell'addio al nubilato ha scelto un maxi dress sempre di Atelier Emé ma in color oro cangiante, un modello con la gonna lunga e il bustier scollatissimo con degli audaci cut-out laterali.

Valentina Ferragni in Atelier Emé

L'unica che ha puntato sulla minigonna è stata Valentina: per lei minidress fasciante verde petrolio e sandali col tacco alto e laccetti di piume intorno alla caviglia. Chi delle tre sorelle ha vinto il premio di più glamour della serata?