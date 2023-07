Francesca Ferragni a Mykonos con sorelle e amiche: l’addio al nubilato inizia in bikini bianco Francesca ferragni è a Mykonos per l’addio al nubilato. Ha dato addio alla vacanza in bikini bianco, colore per eccellenza delle spose.

A cura di Giusy Dente

Francesca Ferragni può ufficialmente dare avvio al conto alla rovescia che la porterà dritta al giorno del sì. La data del matrimonio con Riccardo Nicoletti si avvicina e come di tradizione, anche lei è partita per il viaggio di addio al nubilato. È volata a Mykonos con le amiche e le sorelle, Chiara e Valentina.

Francesca Ferragni si prepara al matrimonio

Tutto è pronto per il matrimonio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti. I due diventeranno marito e moglie il 9 settembre, quando si svolgerà prima il rito religioso e poi la festa con amici e parenti (che hanno già ricevuto l'invito). La coppia ha scelto come location il Castello di Rivalta in provincia di Piacenza. Nessuno spoiler, invece, circa l'abito da sposa.

Si sa solo che Francesca Ferragni e le sue damigelle (due amiche e le sue due sorelle) si sono rivolte ad Atelier Emé. La 34enne ha provato diverse creazioni del brand, ma non ha svelato ovviamente la scelta finale. Prima del sì, la sposa è partita per il viaggio di addio al nubilato: trascorrerà il weekend a Mykonos con le sorelle e le amiche. Stanno alloggiando al Myconian Avaton Resort.

La sposa col bikini bianco

Francesca Ferragni ha dato avvio al suo addio al nubilato in bikini: e non poteva che essere un due pezzi bianco! In onore al look nuziale che sfoggerà tra due mesi, la 34enne ha puntato su un costume candido composto da reggiseno con fasce incrociate sul seno e dietro al collo abbinato a tanga sgambato con taglio a V. Quali saranno i prossimi look della vacanza?