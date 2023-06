Francesca Ferragni, i preparativi per il matrimonio: visita il Castello Rivalta prima della nozze Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti hanno pubblicato sui social le foto della loro visita al castello di Rivalta insieme al figlio Edoardo.

A cura di Beatrice Manca

Foto via Instagram @fraferragni e @castellorivalta

Per Francesca Ferragni questa sarà un'estate di grandi preparativi: la sorella di Chiara Ferragni si sposerà il 9 settembre 2023 con Riccardo Nicoletti, compagno di lunga data e padre del piccolo Edoardo. Man mano che la data si avvicina iniziano a emergere alcuni particolari: le nozze saranno celebrate a Gazzola, in provincia di Piacenza, e le sorelle Chiara e Valentina saranno le sue testimoni. La coppia è andata a visitare la location: lo spettacolare Castello di Rivalta.

I preparativi per il matrimonio di Francesca Ferragni

Il Castello di Rivalta è un complesso fortificato affacciato sulle rive del fiume Trebbia, in provincia di Piacenza. Già da mesi si mormorava che fosse la location scelta dalla coppia per le nozze, e le ultime storie di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti sembrano confermalo. Entrambi infatti hanno pubblicato storie in cui visitano gli ambienti del castello insieme al figlio Edoardo e hanno scritto "countdown", alludendo con ogni probabilità al grande evento. La data sembra lontana ma c'è molto da fare: Francesca Ferragni ha scelto già l'abito, firmato Atelier Emé, e probabilmente sta già fissando gli appuntamenti per le prove trucco.

Francesca Ferragni via Instagram Stories

Le sale del Castello di Rivalta

Il Castello è di proprietà della famiglia Zanardi Lanzi, ma è aperto in parte al pubblico: si può accedere solo tramite visite guidate, essendo abitato, e ospita un grande Museo del Costume Militare. Il castello è una location molto gettonata per gli eventi: parte dei suoi ambienti oggi ospitano una struttura ricettiva (l'Hotel Torre di San Martino) e una spa di lusso. È possibile che i futuri sposi abbiano scelto di organizzare il ricevimento di nozze nel grande Salone d’Onore, accogliendo gli ospiti nel Cortile quattrocentesco o nella Sala del Biliardo. Per il fatidico sì, invece, ci sono varie scelte: rito religioso nella Chiesa di San Martino oppure rito civile nel parco del Castello o in uno dei suoi saloni. Non resta che aspettare e vedere!