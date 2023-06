Chiara Ferragni mostra l’invito al matrimonio della sorella Francesca: il significato dei disegni Chiara Ferragni ha mostrato l’invito al matrimonio della sorella Francesca: il 9 settembre diventerà la moglie del compagno di lunga data Riccardo Nicoletti.

A cura di Giusy Dente

Il grande giorno si avvicina: il 9 settembre è la data scelta per il matrimonio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti. Da mesi fervono i preparativi: location e abito da sposa sono stati già scelti. Ora Chiara Ferragni ha anche mostrato l'invito ufficiale, ricevuto da tutti gli invitati al ricevimento.

Francesca Ferragni verso il sì

La coppia festeggerà con amici e parenti presso il Castello di Rivalta in provincia di Piacenza. Per quanto riguarda il look nuziale, ovviamente la scelta finale non è stata rivelata, ma la sorella di Chiara Ferragni ha portato con sé fan e follower in atelier, nel giorno della scelta, mostrando alcune delle possibilità, tra le tante creazioni firmate Atelier Emé. Il brand vestirà anche le damigelle: per questo importante ruolo la sposa ha voluto ovviamente le due sorelle Chiara e Valentina assieme alle amiche più care. Proprio l'imprenditrice ha mostrato l'invito ricevuto per le nozze.

Il significato dell'invito

Tutti gli invitati alle nozze hanno ricevuto l'invito, come di tradizione. Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti hanno scelto qualcosa di personalizzato, che in qualche modo racconta anche la loro storia familiare. La creazione è un acquerello significativo per loro, perché sono ritratti alcuni importanti membri della vita degli sposi. La coppia ama molto gli animali e difatti sulla parte frontale del biglietto c'è un cane: è ovviamente Gabriella (per gli amici Gabri), un Weimaraner color grigio con gli occhi azzurri.

Leggi anche Tutti i look di Chiara Ferragni a Sanremo e il loro significato

Il cane è entrato a far parte della famiglia nel maggio del 2021 e possiede persino un account Instagram tutto suo! Aprendo l'invito spicca al centro un divano con un bimbo seduto. Si tratta chiaramente di Edoardo, il primogenito della coppia nato il 21 giugno 2022. Si vede anche una chitarra: Riccardo Nicoletti, infatti, è un musicista e chitarrista di due rock band (conosciuto col nome d'arte Riku).