Francesca Ferragni sceglie l’abito da sposa per il matrimonio Quest’anno Francesca Ferragni sposerà Riccardo Nicoletti. In atelier ha misurato diversi abiti da sposa. Quale indosserà nel grande giorno?

A cura di Giusy Dente

Francesca Ferragni in Atelier Emé

Mentre Chiara Ferragni è alle prese con la preparazione per il Festival di Sanremo, sua sorella Francesca Ferragni è presissima da tutt'altri preparativi. La 33enne sta organizzando il matrimonio ed è arrivato il fatidico momento della scelta dell'abito. Si è affidata per il grande giorno a un brand del settore wedding molto amato, specializzato in creazioni da cerimonia eleganti e principesche. La 33enne ha mostrato sui social gli abiti provati in atelier, uno più incantevole dell'altro: quale le vedremo indossare nel giorno del sì?

Francesca Ferragni in Atelier Emé

Chi ha firmato il vestito da sposa di Francesca Ferragni

Francesca Ferragni ha scelto una creazione firmata Atelier Emé. Sono tante le celebrities e le influencer che di recente si sono affidate a questo marchio, per il loro matrimonio. Ne hanno indossato le creazioni: Giorgia Palmas ("Amavo il vestito, mi ha aspettato per due anni" ha dichiarato l'ex velina a proposito dell'abito bianco), Chiara Bontempi (che ha puntato non uno ma su due abiti per dire di sì a Gianmarco Tamberi), Sabrino Ghio (coi suoi tre look principeschi total white).

Francesca Ferragni in Atelier Emé

Francesca Ferragni in abito da sposa

La sorella di Chiara Ferragni si è recata in atelier e ha fatto la modella per un giorno. Ha provato diverse opzioni, spaziando tra stili diversi e differenti silhouette. Ha voluto condividere il momento con la sua community, a cui ha mostrato i vari abiti presi in considerazione per la scelta. Quale di questi le vedremo addosso, nel giorno del sì? Nessuno!

Francesca Ferragni in Atelier Emé

Su Instagram, allegando diverse foto, la 33enne ha raccontato:

Ho scelto il mio abito da sposa! È stato divertente e anche un po' emozionante. Questi alcuni degli abiti che ho provato da Atelier Emé dove ci sono davvero tantissimi modelli! Ovviamente, caro Ricky Nicoletti la mia scelta non è tra questi ma ci credete che dopo un'ora avevo già deciso?

Nelle foto indossa abiti molto diversi tra loro. Uno ha la maxi gonna, fascia in vita e corpetto trasparente finemente ricamato, col colletto leggermente alto. Un altro, con la stessa gonna ampia, ha però il corpetto impreziosito da micro cristalli e le spalline rinforzate. Il terzo, dalla linea più aderente, è tempestato di applicazioni e lascia la schiena nuda. C'è poi un modello con piccoli fiorellini applicati tono su tono e, spalline sottile e profonda scollatura a V.

Il modello più originale è apparentemente semplicissimo, con corpetto senza spalline. La gonna, però, nasconde un segreto: degli shorts al di sotto, così da trasformare l'elegante creazione iniziale in qualcosa di più sbarazzino. I fan ora sono curiosissimi di sapere su quale abito è alla fine caduta la scelta. Lo scopriranno presto: il matrimonio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti è previsto per il 2023 e festeggeranno al Castello di Rivalta, un'antica fortezza vicino Piacenza.