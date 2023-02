Chiara Ferragni e il kit di sopravvivenza per Sanremo 2023 Manca poco al debutto sanremese e Chiara Ferragni inizia ad avere un po’ di paura. Gli amici le hanno organizzato una sorpresa per dimostrarle il loro supporto.

A cura di Giusy Dente

Sicuramente è Chiara Ferragni, la presenza femminile più attesa al Festival di Sanremo 2023. L'imprenditrice si cimenterà in un ruolo del tutto nuovo per lei, abituata unicamente al mondo del social: sbarcherà in tv nelle vesti di conduttrice. Sarà lei ad affiancare Amadeus nelle serate più importanti della kermesse, quella di apertura e quella di chiusura. Manca poco al debutto ufficiale e l'ansia inizia a farsi sentire. I suoi amici le hanno organizzato una sorpresa per stemperare un po' la (comprensibile) tensione che precede il grande giorno.

Chiara Ferragni si prepara a Sanremo

Sembra lontanissimo il giorno in cui Chiara Ferragni ha ufficializzato la sua presenza sul palco dell'Ariston. Era estate e dopo mesi di prove e indiscrezioni, ormai siamo davvero vicinissimi al grande giorno. In questo periodo l'imprenditrice si è più volte recata a Sanremo per incontri di lavoro, ma non si è sbilanciata molto su ciò che il pubblico vedrà martedì 7 febbraio e sabato 11 febbraio, quando sarà in diretta tv.

Una delle curiosità principali riguarda i suoi outfit. Solo di recente ha finalmente svelato chi la vestirà per Sanremo 2023: indosserà la creazioni di Dior e Schiaparelli, due Maison a cui è particolarmente legata. Molto interesse c'è anche in merito al monologo che reciterà sul palco: potrebbe riguardare il tema della libertà delle donne, questione a lei cara su cui si è spesso esposta anche sui suoi social. Non a caso ha scelto anche di devolvere il compenso di Sanremo 2023 alla rete contro la violenza sulle donne.

Cosa c'è nel kit di sopravvivenza

Ora che il Festival di Sanremo è davvero vicino, Chiara Ferragni inizia a sentire un po' di comprensibile tensione per questo debutto così importante: la partecipazione alla kermesse segna un momento speciale nella sua carriera. Ha accettato di partecipare dopo aver declinato più volte l'invito, negli anni precedenti. Se da un lato l'imprenditrice è un po' impaurita per ciò che sta per affrontare, dall'altro ha una squadra pronta a sostenerla.

I suoi follower sono pronti a supportarla, ma ovviamente ci sono anche tutti gli amici, i collaboratori e la famiglia. Per farle sentire il loro calore e la loro vicinanza, le hanno organizzato una serata speciale ricca di sorprese: erano presenti la sorella Valentina Ferragni, il make-up di fiducia Manuele Mameli, la nail artis a cui si rivolge sempre Isabella Franchi (@unghiedellamadonna), l'amica influencer Veronica Ferraro.

Le hanno regalato un "kit di sopravvivenza" sanremese. Non è dato saperne il contenuto, anche se l'influencer ha mostrato alcuni dei doni che ha ricevuto nel corso della serata, tra cui delle tazze a tema e uno specchietto "motivazionale". Le persone che le vogliono bene ci tengono a ricordarle che sono dalla sua parte, che deve credere in se stessa e avere fiducia nel proprio potenziale: solo così potrà brillare davvero su quel palco. Il vero e unico survivor kit in questo caso è proprio questo: la sicurezza, l'ottimismo e la certezza di avere accanto persone speciali.