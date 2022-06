Chiara Ferragni a Sanremo: il look per l’annuncio è con body scollato e collana “di famiglia” Chiara Ferragni ha condiviso una foto con Amadeus sui social in vista del Festival di Sanremo 2023: avete notato l’omaggio nascosto ai figli e a Fedez?

A cura di Beatrice Manca

Anche se siamo in piena estate non si parla d'altro che della prossima edizione del Festival di Sanremo. Amadeus infatti ha annunciato al Tg1 che nella prima e nell'ultima sera avrà una co-conduttrice d'eccezione: Chiara Ferragni. L'influencer e imprenditrice digitale raramente appare in televisione: l'attesa per il concorso musicale più seguito d'Italia è già alle stelle. Subito dopo, Chiara Ferragni ha con fermato l'annuncio bomba con un post su Instagram. Nella foto con Amadeus, diventata virale in pochissimi minuti, ha scelto un look all'insegna della semplicità: un pagliaccetto nero con cintura gioiello. Ma ha voluto comunque portare con sé tutta la sua famiglia, in un modo simbolico e speciale.

Chiara Ferragni e Amadeus con i look casual

Semplice e d'effetto: Chiara Ferragni non lascia nessun look al caso, specialmente se si tratta di un post così importante per la sua carriera. Poco dopo l'annuncio a sorpresa di Amadeus al TG1 l'imprenditrice digitale ha pubblicato una foto in cui posa sorridente abbracciata ad Amadeus, suggellando la loro collaborazione in vista del Festival di Sanremo. La futura coppia di co-conduttori posa con look casual: Amadeus indossa una t-shirt blu notte firmata Emporio Armani, mentre Chiara Ferragni indossa un pagliaccetto nero e aderente firmato Areyouami, un brand di Los Angeles. Si tratta di un body con shorts incorporati e una morbida scollatura a barchetta, che lascia la schiena nuda. Per completare il look l'influencer ha abbinato una cintura gioiello di Chanel.

Il pagliaccetto di chiara Ferragni è firmato Areyoumi

Chiara Ferragni e la collana con tutta la sua famiglia

In un momento così speciale per la sua carriera Chiara Ferragni ha voluto portare tutta la famiglia con sé: avete notato la collana con le miniature? Il gioiello che indossa infatti ha tanti piccoli ciondoli smaltati che rappresentano i membri della sua famiglia, inclusa la cagnolina Mati. Si tratta di un gioiello che l'influencer ha da molto tempo, ben prima della nascita di Vittoria: uno dei ciondoli infatti è dedicato ai "futuri figli". La collana è una creazione personalizzata della gioielleria Merù e non è l'unico gioiello che indossa: le fanno compagnia un girocollo scintillante e una catenina con lucchetto e pendente a forma di croce. Chissà se anche sul palco dell'Ariston vorrà fare un romantico omaggio a Fedez e ai bambini: le scommesse sull'outfit di Chiara Ferragni sono ufficialmente aperte!