Chiara Ferragni arriva a Sanremo: la prima volta sul palco dell’Ariston è con la felpa rock oversize Chiara Ferragni è volata a Sanremo per i primi preparativi del Festival e non ha potuto fare a meno di documentare tutto sui social. Per il debutto sul palco dell’Ariston (ma senza pubblico) ha sfoggiato un “rivoluzionario” look rock.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni sta vivendo un momento davvero d'oro della sua carriera: dopo aver lanciato praticamente ogni tipo di prodotto col brand che porta il suo nome, dall'abbigliamento ai gioielli, fino ad arrivare ai prodotti per la scuola, ora ha raggiunto un nuovo e importante traguardo. Come già annunciato negli scorsi mesi, il prossimo febbraio parteciperà al Festival di Sanremo come co-conduttrice al fianco di Amadeus, sarà sul palco dell'Ariston nella prima e nell'ultima serata e di sicuro sorprenderà tutti con i suoi look glamour. Nonostante manchi ancora molto al gran debutto televisivo, i preparativi sono già partiti e a dimostrarlo è stata lei stessa sui social con alcuni inediti scatti sul palcoscenico dell'Ariston.

Quanto costa la felpa rock di Chiara Ferragni

Questa mattina è stata davvero speciale per Chiara Ferragni: è volata a Sanremo per i primi preparativi del Festival del prossimo febbraio e ha documentato tutto sui social al motto di "Sanremo ci vediamo presto". Sebbene l'Ariston ci abbia abituato a look sontuosi, eleganti e principeschi, l'imprenditrice ha già portato il suo tocco rivoluzionario all'evento.

Chiara Ferragni in Balenciaga

In che modo? Sfoggiando un look rock e casual per la sua prima volta su un palco tanto ambito. Ha indossato una felpa oversize firmata Balenciaga, un modello con cappuccio, tasca frontale a marsupio e maxi logo sul petto ispirato al simbolo dei Metallica. Il suo prezzo? Gli e-commerce di moda di lusso la vendono a 850 euro.

Felpa Balenciaga

Chiara Ferragni a Sanremo con gli stivali rosa

I dettagli street nel primo look sanremese di Chiara Ferragni non sono finiti qui. Per calcare il palcoscenico dell'Ariston ha abbinato la maxi felpa a dei pantaloni ciclista total black e a degli esuberanti stivali rosa. Per la precisione si tratta dei Cagole di Balenciaga: sono in pelle di agnello, fanno parte della collezione estiva 2022, hanno il tacco a spillo e dei dettagli borchiati sulla punta. Non è la prima volta che l'imprenditrice li indossa, lo aveva già fatto la scorsa estate durante "l'uscita a quattro" con Paola Di Benedetto e Rkomi ma nessuno avrebbe mai immaginato che li avrebbe riciclati per l'esperienza a Sanremo. La Ferragni sarà così rock e rivoluzionaria anche quando partirà il Festival?