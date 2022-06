Chiara Ferragni e gli stivali a punta, Paola Di Benedetto in rosso: i look per la doppia uscita di coppia Rkomi e Paola Di Benedetto sono apparsi sui social insieme per la prima volta insieme a…Chiara Ferragni e Fedez! Qual è la coppia più stilosa dell’estate?

A cura di Beatrice Manca

Chi vincerà il titolo di coppia (più glamour) dell'anno? Chiara Ferragni e Fedez hanno organizzato una "doppia uscita di coppia" con Paola Di Benedetto e Rkomi. I due hanno ufficializzato da poco la loro relazione (anche se le foto dei baci non lasciavano spazio a dubbi) e per la prima volta hanno pubblicato una foto insieme sui social. In realtà è stato Fedez a farlo, pubblicando due divertenti scatti in cui "si scambiano" il partner. La sfida tra le due coppie è anche di stile: coordinati in total black Fedez e Chiara Ferragni, casual Paola Di Benedetto e Rkomi. Ecco cosa hanno indossato per la prima uscita ‘social' insieme!

Chiara Ferragni indossa la t-shirt come un abito

Chiara Ferragni e Fedez sono una coppia affiatata unita anche nei look: per la cena "in quattro" hanno scelto due outfit total black. Chiara Ferragni ha tirato fuori un lato rock firmato Balenciaga: ha indossato una t-shirt oversize con il logo fiammeggiante del brand a mo' di abito, senza nulla sotto. LA maglia è in vendita sul sito a 495 euro.

La t-shirt stampata di BalenciagaPer completare il look ha scelto gli stivali Cagole di Balenciaga, caratterizzati da una punta affilata e da dettagli metallici, borchie e cinturini. Gli stivali sono in vendita sulle piattaforme online a 1.690 euro, in vari colori: l'influencer ha puntato sul rosa, il suo ‘signature colour'.

Gli stivali Cagole di Balenciaga

Fedez invece ha scelto la semplicità di un look classico total black: camicia a maniche corte, pantaloni e mocassini.

Fedez, Chiara Ferragni, Paola Di Benedetto, Rkomi

La prima foto di Rkomi e Paola Di Benedetto è con i look casual

Altra coppia, altro stile. Da settimane il gossip sul cantante di Sanremo e la conduttrice imperversa e ora è arrivata la conferma social. Per il debutto di coppia su Instagram Paola Di Benedetto ha scelto un vestito corto con i bottoni rosso fuoco, abbinato a un paio di mocassini neri Prada. Rkomi invece ha puntato sulla semplicità: pantaloni bianchi, t-shirt nera e una ‘cravatta texana' al collo, che ormai è la sua firma di stile. In molti si sono chiesti se questa foto sia un indizio per una collaborazione tra i due cantanti: sicuramente le sorprese non mancheranno.