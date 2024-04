video suggerito

Francesca Fagnani va in bianco a Belve: tuta smoking e diamanti per l’intervista a Fedez Francesca Fagnani è “andata in bianco” per la seconda puntata di Belve, quella in cui intervista Fedez: ecco tutti i dettagli del look con tuta smoking e diamanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi, martedì 9 aprile, va in onda la seconda puntata di Belve, quella in cui la padrona di casa Francesca Fagnani intervista Fedez, Francesca Cipriani e Alessandro Borghi. Al di là delle rivelazioni scottanti degli ospiti, la vera protagonista dell'appuntamento è la conduttrice, ancora una volta apparsa graffiante, ironica e super chic. Da sempre attenta a mixare alla perfezione eleganza e glamour, anche questa volta non ha deluso le aspettative del pubblico in fatto di stile. Se per il debutto aveva scelto un abito nero strapless (da 8mila euro), ora ha preferito "andare in bianco": ecco tutti i dettagli del look candido.

Chi ha firmato il look bianco di Francesca Fagnani

Chic e sobria ma allo stesso tempo sempre sul pezzo quando si parla di mode di stagione: Francesca Fagnani è una delle indiscusse regine fashion della tv italiana. Lo ha dimostrato anche nella seconda puntata di Belve, quella in cui ha intervistato Fedez, dove è apparsa eterea e raffinata in total white. Seguita dalla fidata stylist Claudia Scutti, questa volta ha scelto l'eleganza senza tempo di Alberta Ferretti con una candida tuta smoking. Si tratta di un modello bianco che a primo impatto sembra essere composta da due pezzi, ovvero i pantaloni palazzo e il gilet smanicato e doppiopetto con cintura in vita, ma in verità è una jumpsuit "unica" e dall'animo classy.

Francesca Fagnani in Alberta Ferretti

Francesca Fagnani con gli orecchini d'oro e diamanti

A completare il look bianco di Francesca Fagnani a Belve non sono mancati degli ulteriori accessori glamour. La conduttrice ha abbinato la tuta a un paio di pumps nude col tacco a spillo di Le Silla e a degli orecchini scintillanti di Pasquale Bruni, un modello pendente in oro bianco tempestato di diamanti che però non sembra essere disponibile sul sito ufficiale della gioielleria di lusso.

Leggi anche Francesca Fagnani è la diva dark di Belve: per la quarta puntata sceglie i pantaloni da smoking

Francesca Fagnani intervista Fedez

Una variante simile? Gli orecchini Ghirlanda Classics venduti al prezzo di 24.690 euro. Capelli sciolti e ondulati, make-up dai toni naturali e sorriso sornione: Francesca Fagnani è entrata di diritto nella lista delle regine fashion della tv italiana.