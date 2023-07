Chiara Ferragni per la prima volta a Wimbledon: il look a tema tennis è di lino con i mocassini Chiara Ferragni è volata a Londra per qualche giorno, lo ha fatto per partecipare per la prima volta nella sua vita al Torneo di Wimbledon. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look a tema tennis?

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni non ha ancora dato il via alle sue vacanze estive, sta continuando a lavorare a pieno ritmo tra progetti inediti ed eventi esclusivi. Certo, nel weekend si concede delle gite fuori porta con la famiglia, prima tra tutte quella nella sua nuova villa con piscina sul Lago di Como, ma nei giorni feriali si dedica completamente agli impegni professionali, vedendo le ferie solo come un lontano miraggio. Negli ultimi giorni, ad esempio, è volata a Londra per partecipare a Wimbledon e, dopo essersi immortalata con il Big Ben alle sue spalle, ha calcato per la prima volta nella sua vita gli spalti del famoso torneo di tennis. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look a tema?

Chiara Ferragni col completo di lino a Wimbledon

Il Torneo di Wimbledon non è solo il campionato di tennis più famoso al mondo, è ormai diventato anche un indiscusso simbolo di tradizione e prestigio, basti pensare al fatto che ogni anno a seguire le partite dagli spalti ci sono anche i membri della Royal Family inglese.

Chiara Ferragni a Wimbledon

Quest'anno a fare il suo debutto all'evento è stata Chiara Ferragni, volata a Londra in qualità di volto dello sponsor Ralph Lauren. È stata proprio la Maison a firmare il suo outfit per Wimbledon, trasformandola in una lady ma in versione sporty. L'imprenditrice ha infatti indossato un adorabile completo di lino total white con pantaloncini a vita alta e giacca doppiopetto coordinata.

Chiara Ferragni in Ralph Lauren

Gli accessori di cuoio di Chiara Ferragni

Per completare il tutto ha scelto una camicia a righine bianche e blu e un maglioncino in tinta portato sulle spalle. A fare la differenza sono stati gli accessori: Chiara ha abbinato una borsetta rigida di cuoio di Ralph Lauren a un paio di mocassini coordinati, il modello classico di pelle con la suola rigida e la linguetta cucita sulla tomaia. Gioielli della sua Chiara Ferragni Collection, make-up dai toni naturali e cappellino con la visiera decorato con la scritta Wimbledon e due racchette da tennis incrociate: l'imprenditrice non ha nulla da invidiare alle Royal che partecipano al torneo, è un'indiscussa icona di stile a livello internazionale.