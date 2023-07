Chiara Ferragni in celeste per la prima serata a Londra: posa davanti al Big Ben in minidress e mules Chiara Ferragni è volata a Londra e nella sua prima serata nella metropoli non ha rinunciato alla foto iconica davanti al Big Ben: ecco cosa ha indossato.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni sta ancora lavorando a pieno ritmo nonostante l'estate inoltrata, a prova del fatto che la vita da imprenditrice è non poco impegnativa. Certo, nei weekend si sta concedendo sempre delle vacanze in famiglia, ultima tra tutte quella nella nuova villa con piscina sul Lago di Como, ma nei giorni feriali si dà anima e corpo ai progetti professionali. Da poco più di 24 ore è volata a Londra (con tanto di borsa "da viaggio" iper griffata), oggi seguirà dagli spalti alcuni match del torneo di Wimbledon ma nell'attesa non ha rinunciato a una foto iconica con il Big Ben alle sue spalle: ecco cosa ha indossato per lo scatto in pieno stile british.

Il look vitaminico di Chiara Ferragni

Chi durante un viaggio a Londra non si è immortalato sullo sfondo del Big Ben tra le cabine telefoniche rosse, i sensi di marcia "rovesciati" e i bus a due piani? Chiara Ferragni non ha fatto eccezione e nella sua prima serata nella metropoli britannica ha pensato bene di rispettare le tradizioni realizzando uno scatto iconico. Cosa ha indossato per l'occasione? Niente abiti principeschi, completi mannish o look casual, ha preferito osare con la sensualità e con i colori vitaminici. Ha indossato un minidress celeste neon, un modello a maniche lunghe con un drappeggio laterale e la scollatura "a punta" solo sulla spalla sinistra. Ha così lasciato le gambe in vista, esaltando la silhouette snella che da sempre la contraddistingue.

Chiara Ferragni a Londra

Chiara Ferragni indossa accessori griffati

A completare il primo outfit londinese non potevano mancare degli ulteriori dettagli glamour ma a contrasto. Chiara ha abbinato il minidress a un paio di mules di vernice nera di The Attico, per la precisione il modello col tacco a blocco triangolare, e ha aggiunto una borsetta iconica di Prada (visto che nel pomeriggio aveva fatto visita al Prada Caffè che di recente ha aperto da Harrods. Capelli sciolti e lisci, orecchini della sua collezioni e sguardo sognante: l'imprenditrice riserverà grandi emozioni e grandi sorprese ai fan durante questo breve viaggio britannico.