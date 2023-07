Chiara Ferragni, la nuova borsa da viaggio è una Birkin di coccodrillo da 50mila euro Chiara Ferragni è ancora impegnata con alcuni progetti professionali e sui social documenta tutti i suoi viaggi di lavoro. L’accessorio a cui non riesce a rinunciare? Una preziosa borsa di coccodrillo.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni sta continuando a lavorare a pieno ritmo in queste calde giornate di luglio, viaggiando da un capo all'altro dell'Italia e dell'Europa per prendere parte a esclusivi eventi professionali, dalle Fashion Week alle serate di gala organizzate dai brand che sponsorizza. Certo, nel weekend si concede dei momenti di relax tra soggiorni nella nuova villa sul Lago di Como e brevi soste in Puglia per seguire Fedez (impegnato con i live di Disco Paradise), ma nei giorni feriali non si concede distrazioni. Sui social documenta tutti i look per le partenze ed è proprio attraverso le sue Stories che si può notare un dettaglio originali: la nuova borsa da viaggio è una "chicca" che farà impazzire i fashion addicted.

La nuova borsa di Chiara Ferragni

Non è una novità che Chiara Ferragni si serva dei social per documentare i suoi impegni professionali in giro per il mondo ma solo nelle ultime un piccolo dettaglio è balzato all'occhio dei fan appassionati di moda: ha aggiunto un accessorio inedito ai comodi look da viaggio. Tra jeans over, sneakers, canotte confortevoli, cappellino "Piena rasa" e l'ormai iconico maxi trolley ricoperto di adesivi colorati, è comparsa anche una nuova borsa, che naturalmente è un modello extra lusso. Si tratta di un'esclusiva Birkin bag firmata Hermès, entrata a far parte di recente della maxi collezione che l'imprenditrice custodisce in un enorme scaffale del suo armadio.

Chiara Ferragni con la Birkin bag di coccodrillo

Quanto vale la Birkin bag di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha la passione per le Birkin bag di Hermès, basti pensare al fatto che ne possiede una sui toni del grigio e del bianco che costa quanto una casa, e durante le recenti partenze, da quella verso la Puglia a quella verso Londra, ne ha utilizzata una come "borsa da viaggio". Si tratta del modello da 30 cm in pelle di coccodrillo lucida in blu elettrico, decorata con le iconiche fibbie gold e il mini logo sul davanti coordinato. Qual è il suo prezzo? È disponibile solo sui siti di moda vintage di lusso e viene venduta a circa 50.000 euro (anche se il valore varia a seconda delle sue condizioni e delle sue particolarità). Quella di Chiara è praticamente nuova, dunque probabilmente potrebbe essere venduta a una cifra elevatissima. In quanti sognano di sfoggiare una borsa da viaggio tanto esclusiva?

