L’addio al nubilato di Francesca Ferragni: quanto costa l’hotel con piscina sul mare Chiara e Valentina Ferragni sono partite alla volta di Mykonos per l’addio al nubilato della sorella Francesca: nel weekend si godranno i festeggiamenti in una struttura di lusso sul mare.

A cura di Beatrice Manca

Anche se le nozze saranno a settembre, Francesca Ferragni ha deciso di anticipare il suo addio al nubilato a luglio, portando le amiche più care e le sue testimoni a Mykonos. Valentina e Chiara Ferragni l'hanno raggiunta in Grecia e sono prontissime a celebrare la sorella in questo rito di passaggio così importante. La futura sposa Francesca Ferragni si godrà un weekend di festeggiamenti in un resort di lusso con spa e piscina panoramica affacciata sul mare.

Il resort dell'addio al nubilato di Francesca Ferragni

Francesca Ferragni ha dato il via ai festeggiamenti sfoggiando un trikini bianco nella piscina dell'hotel. La futura sposa ha condiviso su Instagram alcuni dettagli del soggiorno, dal brindisi con gli amici alla vista mozzafiato che si può ammirare dalla piscina. L'hotel che la ospita è il Myconian Avaton Resort, una struttura costruita sopra Elia Beach, una delle più vaste e famose spiagge dell'isola. Oltre all'hotel, la struttura offre ville private per gli ospiti: anche Francesca e le sue amiche soggiornano in una villa con piscina e una grande tavolata sotto ai portici. L'Avaton Resort – che prende il nome da un luogo sacro dell'antica Grecia – offre ai suoi ospiti ogni comfort: spa, percorsi benessere, piscine a sfioro, bar a bordo piscina e ristorante in terrazza che propone ogni sera un menù biologico, con prodotti locali.

Quanto costa una notte all'Avaton Hotel

La struttura offre diverse ville affacciate sul mare, in grado di ospitare fino a 5 persone. I prezzi oscillano da 1300 euro a notte a 1600 euro, a seconda delle date scelte. Probabilmente le sorelle Ferragni sono ospite della Apcalypse Villa, la più spaziosa (può ospitare fino a 10 persone) il cui prezzo è drasticamente più alto: 3mila euro per il prossimo weekend e quasi 4mila euro per il weekend di Ferragosto. Su Instagram gli ospiti hanno mostrato gli inviti personalizzati al party: cosa avranno organizzato le sorelle Ferragni per sorprendere Francesca?