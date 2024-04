video suggerito

Tuffarsi in mare dal letto: come funziona e dove si trova l'hotel Casa en el Agua Per chi ha sempre sognato di dormire in mezzo al mare, Casa en el Agua offre anche la possibilità di fare un tuffo direttamente dalla propria camera: quanto costa e dove si trova l'albergo.

A cura di Arianna Colzi

Casa en el Agua

Siete mai arrivati in albergo in motoscafo? È una delle esperienze che offre Casa en el Agua, l'ostello situato in mezzo al mare che permette di tuffarsi direttamente dal bar o dalla struttura in mare. Chi sceglie questo tipo di esperienza è sicuramente un "viaggiatore zaino in spalla", ossia una persona che non ha paura di provare le esperienze più particolari e stravaganti in giro per il mondo. Ma dove si trova questo albergo galleggiante?

L'ostello sull'acqua: dove si trova

Casa en el Agua, letteralmente casa sull'acqua, si trova nell'arcipelago colombiano di San Bernardo, nel Mar dei Caraibi: la struttura, dunque, può essere raggiunta solo attraverso una piccola barchetta. La casa di legno dista due ore di viaggio da Cartagena, la città più vicina, ed è un ostello sostenibile, visto che si alimenta a energia solare. Non c'è connessione internet, né acqua corrente (si utilizzano secchi di acqua dolce per lavarsi) e all'interno di questa specie di palafitta sono presenti diverse camere. La peculiarità? Che ci si può tuffare direttamente in acqua dalla camera da letto.

Le persone fanno il bagno appena fuori dal'hotel

Gli ospiti possono prendere parte a diversi tour dell'arcipelago, fare snorkeling intorno alla barriera corallina e visitare la barriera corallina. Tra i pasti serviti ogni giorno c'è soprattutto pesce fresco: tra cui polpo, pesce e granchio. Non manca anche il bar dove ogni giorno vengono preparati e serviti cocktail da sorseggiare guardando il Mar dei Caraibi.

Una delle camere da letto

Quanto costa dormire nella Casa sull'Acqua?

La Casa en el Augua è un ostello dunque i prezzi sono piuttosto accessibili. Una camera doppia standard, che comprende anche la colazione e il pranzo, viene 127 euro a notte a persona. La camera più grande, dotata di due letti kingsize e due amache, costa 225 euro in totale per due persone. Il prezzo aumenta fino a raggiungere un massimo di sei persone. Per chi invece volesse spendere poco e godersi un viaggio all'avventura, l'ostello offre la possibilità di dormire su un'amaca per 69,78 euro a notte.