video suggerito

Nella giungla della Cambogia senza rinunciare al lusso: le suite-tenda costano 4mila euro a notte Siete alla ricerca di un’esperienza di viaggio wild ma non volete rinunciare al lusso? Questo resort immerso nella foresta della Cambogia fa al caso vostro: ecco tutti i dettagli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Siete alla ricerca di un'esperienza wild ma non avete alcuna intenzione di rinunciare a un tocco di lusso e di comodità? Nella giungla della Cambogia esiste una location che sembra fare proprio al caso vostro. Si tratta di un resort a 5 stelle che, sebbene sia completamente immerso nella natura locale, è dotato di una serie di suite-tende curate nei minimi dettagli e dotate di ogni tipo di servizio. Ecco dove si trova questo hotel da sogno e quanto costa trascorrere una notte in una delle camere costruite nella foresta.

Dove si trova il resort immerso nella foresta

Si chiama Shinta Mani Wild ed è una catena di resort di lusso con sede anche nella foresta pluviale del Parco nazionale Southern Cardamom, in Cambogia. Si tratta di una struttura che si estende su 800 acri ideata dall'architetto pluripremiato Bill Bensley: inaugurata nel 2018, è stata definita una destinazione "Royal glamping", ovvero un mix di glamour e camping.

La foresta pluviale del Parco nazionale Southern Cardamom

Il resort è costruito letteralmente all'interno della giungla, la sua particolarità sta nel design ricercato e iper sofisticato, dal bar in stile industrial alle terrazze con poltrone di pelle che danno sulle cascate, fino ad arrivare alle 15 suite-tende con arredamento d'antiquariato e vista mozzafiato lungo la riva del fiume. Tra i clienti "famosi" che hanno apprezzato non poco la location ci sono stati Ed Sheeran e sua moglie Cherry Seaborn, che nel 2019 hanno soggiornato proprio qui durante l'estate.

Leggi anche Belén Rodriguez, il look back to work è con gli accessori di lusso da 3mila euro

Shinta Mani Wild

Quanto costa soggiornare nelle suite-tenda

Il resort è dotato di una spa con tetti di paglia, di un ristorante a km 0 che prepara piatti cucinati con ingredienti locali e di una vasta scelta di attività da poter praticare all'interno della foresta, dagli aperitivi sul fiume alle escursioni in bicicletta.

Una delle suite-tende allo Shinta Mani Wild

L'esperienza è così travolgente che agli ospiti, insieme alla chiave della stanza, viene fornito anche un kit di sopravvivenza da campeggio con repellente per zanzare e tamponi imbevuti di alcol. Quanto costa dormire in una suite-tenda nella foresta? I prezzi variano a seconda della camera che si sceglie: si parte da 1.900 euro per la Wild Tent da 100 mq e si arriva a oltre 3.600 euro per la variante da 141 mq con due camere da letto (il soggiorno minimo, però, deve durare almeno 3 notti).

La tenda con vasca da bagno in terrazza