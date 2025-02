Quanto costa dormire nel resort di lusso in cui è ambientato The White Lotus 3

video suggerito

The White Lotus, la serie rivelazione degli ultimi anni, è arrivata alla sua terza stagione: dove si trova e quali sono i prezzi del resort in cui è ambientata?

A cura di Valeria Paglionico

The White Lotus è una delle serie tv rivelazione degli ultimi anni e a partire dal 17 febbraio è arrivata su Sky e Now Tv con la sua terza stagione. Si tratta di una satira sociale tagliente che segue le avventure dei dipendenti e degli ospiti di un esclusivo resort in Thailandia: sebbene tutti all'apparenza appaiano perfetti e allegri, in realtà nascondono delle verità complesse. In quanti sanno che il villaggio di lusso in cui sono ambientate la maggior parte delle scene esiste davvero? Ecco dove si trova e quanto costa trascorrere una notte in una delle suite.

Il resort thailandese dove è stato girato The White Lotus 3

La terza stagione di The White Lotus è stata girata principalmente al Four Seasons Resort di Koh Samui, in Thailandia, una location extra lusso sulla punta nord-occidentale dell'isola, una tranquilla oasi sulla Baia di Laem Yai che si affaccia sull'idilliaco Golfo del Siasi. Spiagge incontaminate, vegetazione selvaggia e calmi mari blu: il resort sembra essere un vero e proprio paradiso grazie ai suoi panorami da sogno.

Four Seasons Resort di Koh Samui

Qui si può praticare windsurf, tennis golf, si può approfittare del centro benessere o delle piscine a sfioro private, ci si può rilassare in biblioteca o in videoteca o si può fare una mini crociera con accesso al Parco Nazionale Marino: insomma, le attività proposte vanno incontro alle più svariate esigenze.

Four Seasons Resort di Koh Samui

Quanto costa dormire in una villa sul mare

Le camere proposte dal resort naturalmente sono curate nei minimi dettagli: hanno tutte una piscina a sfioro privata, un bar privato e una docking station per iPod.

Four Seasons Resort di Koh Samui

Dalla dormeuse all'aperto, in particolare, si può ammirare la vista sui giardini e sul Golfo del Siam, mentre la villa sulla spiaggia permette di concedersi un tuffo in ogni ora del giorno e della notte.

Villa sulla spiaggia

Quanto costa dormire in questo paradiso? I prezzi variano a seconda della suite scelta: si parte dalla Serenity Pool Villa King da 2.262 euro a notte, si passa alla Oceanfront Pool Villa King da oltre 3.000 euro a notte e si arriva a un massimo di 10.577 euro a notte per la villa con 3 camere da letto e Piscina, l'ideale per 9 persone.

La villa extra lusso con piscina