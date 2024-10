video suggerito

Dove si trova la Spa preferita di Carlo e Camilla: il resort con piante tropicali e pecore al pascolo Il re Carlo e la regina Camilla hanno una Spa preferita dove si "rifugiano" ogni volta che vogliono ritrovare il benessere di corpo e mente: ecco dove si trova e tutti i servizi offerti.

A cura di Valeria Paglionico

Soukya

Siete alla ricerca di una Spa davvero rilassante e unica nel suo genere? Potete prendere ispirazione dalle celebrities, primi tra tutti il re Carlo III e sua moglie, la regina Camilla. In occasione del loro recente tour reale hanno fatto visita a Soukya, un centro benessere indiano a un'ora da Bangalore, diventato famoso per essere regolarmente frequentato dalle star, da Sting a Emma Thompson, fino ad arrivare ai due monarchi di casa Windsor. Ecco tutti i dettagli di questo resort termale da sogno e i prezzi delle differenti esperienze.

Dove hanno soggiornato Carlo e Camilla

Si chiama Soukya e sul sito ufficiale viene definita "fattoria biologica" che propone percorsi olistici per ripristinare l'equilibrio naturale di mente, corpo e spirito. Si tratterebbe, dunque, di una sorta di "santuario di guarigione" che fonde medicina tradizionale con terapie complementari come l'ayurveda, lo yoga e la naturopatia, proponendo ai clienti trattamenti su misura.

Carlo e Camilla al Soukya

Tutti i prodotti utilizzati vengono prodotti in loco, dagli oli essenziali alle erbe rilassanti, visto che tra gli enormi giardini della struttura si contano ben 130 varietà di piante. La coppia reale ha soggiornato qui all'interno di una suite immersa nella natura, con una doccia in giardino, un letto a baldacchino e un bagno con una vasca per l'idroterapia.

Soukya

Dallo yoga alle passeggiate tra i boschi

Nel resort termale Soukya non c'è la palestra (l'eccessivo sforzo interferirebbe con i trattamenti) ma ci si può dare all'attività fisica passeggiando tra i sentieri fatti di antichi alberi, boschi di bambù, giardini tropicali e distese di prati dove pascolano le pecore e gli animali della fattoria.

I giardini del Soukya

Ci sono un orto biologico, un ristorante a km 0 che ha eliminato carne e alcol dal menù e sale per lo yoga e l'agoterapia. Insomma, tutto all'interno della struttura è pensato per infondere calma e serenità, così che si possa ritrovare facilmente il benessere di corpo e mente. Quanto costa soggiornare in questo "paradiso"? I prezzi partono da poco meno di 2.000 euro a persona al giorno ma variano a seconda dei trattamenti e dei servizi richiesti.

L'orto biologico del Soukya