Dove si trova la migliore Spa d’Italia e quanto costa l’esperienza benessere

Facebook @ADLER Spa Resorts & Lodges

I Best Luxury Hotel Awards premiano l'eccellenza nel settore dell'ospitalità. I riconoscimenti sono stati assegnati qualche giorno fa l’hotel Principe di Savoia a Milano: "Significa valorizzare l'impegno quotidiano che rende un'esperienza di soggiorno indimenticabile" ha dichiarato Mauro Santinato, presidente di Teamwork Hospitality, organizzatrice del premio. Tante le categorie: dal Best General Manager (Vincenzo Falcone del Bulgari Hotel Roma) al Best Restaurant e ancora Best Breakfast (premio andato a Portrait Milano), Best New Opening e Best Wellness&Spa. Questo premio è stato assegnato a una struttura considerata un punto di riferimento nazionale quando si tratta di benessere: Adler Spa Resort Dolomiti a Ortisei (BZ).

Qual è la migliore spa d'italia

In provincia di Bolzano si trova l'Adler Spa Resort Dolomiti, a Ortisei per la precisione. La struttura si trova in una posizione che ha fatto la sua fortuna: tra le cime maestose e i paesaggi verdeggianti della Var Gardena, immersa nella natura, un contesto perfetto per il relax più assoluto. Ma se questa struttura è diventata la migliore d'Italia, premiata come Best Wellness&Spa nell'ambito dei Best Luxury Hotel Awards, ovviamente non è solo per la location circostante, ma anche per la qualità dei servizi offerti alla clientela, per l'attenzione dei loro confronti, per la cura dei dettagli.

Il resort si compone di camere e suite. La zona benessere è invece pensata per regalarsi un momento di cura speciale per corpo, spirito e mente. L'area benessere si estende su 3.500 mq e vengono offerti moltissimi trattamenti: non manca nulla dalle piscine alle saune, dalle grotte saline ai bagni di vapore e persino la crioterapia. Il personale è composto di medici, estetiste, terapeuti. Insomma, rigenerazione completa a 360 gradi, che passa anche per una passeggiata silenziosa nell'ampio e soleggiato parco circostante.

Facebook @ADLER Spa Resorts & Lodges

Quali sono i prezzi dell'offerta spa

Per andare incontro a ogni tipo di esigenza, l'offerta spa comprende trattamenti di bellezza, massaggi e attività fitness (individuali o di coppia). I programmi spa&med vanno dai 241 ai 493 euro e sono pensati per la rigenerazione e il riequilibrio: comprendono sia la fase di visita che quella di terapia vera e propria. Si possono prenotare consulenze e colloqui con professionisti per trattamenti viso e corpo, ma ci sono anche una hair spa e un'area beauty (depilazione, manicure, pedicure, talassotherapy cute ecc). I massaggi hanno costo variabile in base alla durata: 20 minuti 62 euro, 50 minuti 89 euro, 75 minuti 230 euro: si va da quello premaman a quello con le candele a quello rilassante.

Facebook @ADLER Spa Resorts & Lodges

Stesso discorso per la "terapia del freddo" ossia la crioterapia: tre minuti in un cabina che raggiunge -160°C! A secondo del numero di sedute il prezzo cresce da 55 euro a 350 euro. Ci sono poi trattamenti specifici per donne incinte, per bambini e ragazzi, per uomo. Con un prezzo di 15 euro a persone, invece, si può entrare nella grotta di sale per un massimo di 90 minuti. Un pacchetto di coppia con massaggio, trattamento viso, bagno romantico e bagno Rasul costa 266 euro a persona.