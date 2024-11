video suggerito

Come preparare la pelle al freddo: le spa e i trattamenti da provare L’inverno si avvicina e, complici le temperature in discesa, la pelle tende facilmente a seccarsi, apparendo spesso arrossata a screpolata. Come fare per evitarlo? Preparandola all’arrivo del freddo con trattamenti ad hoc: ecco quali sono e dove provarli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Terme Merano

Mancano poche settimane all'inizio ufficiale dell'inverno e il freddo comincia decisamente a farsi sentire. Sebbene cappelli, sciarpe e maxi cappotti siano degli ottimi alleati per contrastare le temperature gelide, a pagare le conseguenze del clima rigido è la pelle, che con le temperature basse va facilmente incontro a secchezza, arrossamenti e sensazione di bruciore. Mantenerla sempre idratata a volte, però, non è abbastanza, l'ideale sarebbe cominciare a prepararsi al freddo con dei trattamenti ad hoc: ecco tutto ciò che bisogna fare per la propria pelle in vista dell'arrivo dell'inverno.

Quali sono gli effetti del freddo sulla pelle

Cosa succede alla pelle quando rimane a lungo esposta al freddo, passando spesso da luoghi extra riscaldati alla gelida aria esterna? Tende a seccarsi con facilità, presentando arrossamenti e screpolature che a volte sfociano addirittura in veri e propri "tagli". A contatto con vento, inquinamento e sbalzi di temperatura, la pelle subisce molto stress: il film idrolipidico cutaneo si assottiglia, riducendo la naturale produzione di grassi che aiuta a tenerla idratata. Quando, però, si nota che le semplici creme o i più idratanti olii non hanno gli effetti sperati, è indispensabile servirsi di specifici trattamenti spa super nutrienti, perfetti sia per il corpo che per il viso.

Adler Spa Resort Dolomiti

I trattamenti fai da te per idratare la pelle col freddo

Cosa fare nella quotidianità per donare un'idratazione extra alla pelle in vista dell'inverno? Innanzitutto bisogna puntare su una skincare detox, essenziale per eliminare le impurità dei mesi estivi (quando ci si espone molto al sole). Via libera, inoltre, a maschere viso, peeling, impacchi rilassanti e scrub, i rimedi perfetti per esfoliare la pelle e per farle ritrovare la sua naturale idratazione. Fondamentale, inoltre, è anche prendersi cura della detersione: andrebbero usati solo prodotti delicati per rimuovere sebo in eccesso e cellule morte, così da rivitalizzare la carnagione, uniformando il colorito e dicendo addio alle sfumature grigie e opache che la pelle assume quando diventa secca.

Belvita Leading Wellnesshotel Südtirol

Le spa da provare che propongono trattamenti anti-freddo

Per donare vitalità alla pelle stressata e spenta QC Terme propone un massaggio riattivante che riossigena i tessuti, attenuando i segni visibili dell'età attraverso delle maschere multivitaminiche e antiossidanti. La Cappuccini Wellnss & SPA offre il ciclo Raxul, un trattamento che coinvolge tutti i sensi, praticato su un tavolo di marmo riscaldato che, tra impacchi e savonage, si ispira alle antiche terme romane.

Cappuccini Wellnss & SPA

Per le coppie che vogliono prendersi cura insieme di pelle e corpo l'ideale è l'Adler Spa Resort Dolomiti, che propone un pacchetto "romantico" con la possibilità di provare 5 diverse piscine termali, saune esterne con che danno su suggestivi panorami innevati e massaggi condivisi eseguiti con bacchette di legno di prugno, ingrediente essenziale per alleviare tensioni e stress.

Adler Spa Resort Dolomiti

Infine, coloro che vogliono dedicare le feste al benessere possono puntare sulle Terme di Chianciano, dove ci si può immergere in acque termali e sensoriali anche di notte, oppure sulle Terme Merano, dove si può alternare un bagno di vapore al miele altoatesino con un bagno nella sala della neve a -10 gradi.

Terme Merano