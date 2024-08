Alessia Marcuzzi a Formentera fa l’ice bath: quali sono i benefici del trattamento

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Alessia Marcuzzi sta vivendo un'estate da sogno e per capirlo basta spulciare il suo profilo social, dove praticamente ogni giorno posta foto e video da location paradisiache. Attualmente è a Formentera e, tra are cristallino, tintarella e micro bikini alla moda, ha trovato anche il tempo per dedicarsi alla cura della sua bellezza. Ha approfittato della spa del resort in cui soggiorna per fare un ice bath, un bagno di ghiaccio, lasciandosi immortalare alle prese con l'esperienza: ecco quali sono i benefici dell'originale trattamento.

Alessia Marcuzzi nella botte d'acqua ghiacciata

Si chiama Teranka ed è il resort di Formentera visitato da Alessia Marcuzzi da qualche giorno a questa parte. Si tratta di un rifugio che celebra la bellezza della natura in tutte le sue forme e che offre una serie di trattamenti di benessere rilassanti e rigeneranti. La conduttrice ha provato l'ice bath, documentando tutto sui social. Si è mostrata completamente immersa in una botte d'acqua ghiacciata con il viso chiaramente "sofferente" e per 3 minuti è dovuta rimanere a contatto con quelle temperature davvero rigide. Una volta uscita, però, era super energica, a prova del fatto che il trattamento ha avuto su di lei l'effetto desiderato.

Alessia Marcuzzi nell'ice bath

I benefici dell'ice bath

Quali sono i benefici dell'ice bath? Immergersi nell'acqua ghiacciata (solitamente compresa tra i 10 e i 13 gradi) viene considerata una pratica utilissima per l'organismo e il motivo è molto semplice: riduce le infiammazioni del corpo, migliora i dolori articolari, la circolazione e il sistema immunitario e facilita la riparazione muscolare. Avrebbe, inoltre, anche effetti positivi su ansia, stress e lucidità mentale, visto che a contatto col freddo il corpo produce endorfine, gli ormodi che diminuiscono la percezione del dolore. Il trattamento può durare tra i 30 secondi e i pochi minuti a seconda della resistenza personale ma è sconsigliato a coloro che soffrono di problemi cardiaci (in quel caso va richiesta prima l'approvazione del medico).

Alessia Marcuzzi dopo il trattamento