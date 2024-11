video suggerito

Il compleanno in montagna di Alessia Marcuzzi: qual è il resort in cui ha festeggiato i 52 anni Alessia Marcuzzi ha compiuto 52 anni qualche giorno fa e ha deciso di festeggiare col suo staff in una location da sogno: ecco qual è il resort alpino che ha scelto per trascorrere il gran giorno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Alessia Marcuzzi si sta godendo un periodo di totale relax prima del ritorno a lavoro: di recente è stato infatti annunciato che prossimamente sarà al timone di The Traitors, uno show simile a La Talpa ma firmato Prime Video. Nell'attesa che arrivi il momento di tornare di fronte i riflettori, la conduttrice ha pensato bene di approfittare del suo compleanno per organizzare una breve vacanza con i suoi più fidati collaborati. Qual è il resort che ha scelto per festeggiare i 52 anni? Ecco tutti i dettagli della location in cui ha spento le candeline.

La location scelta da Alessia Marcuzzi per il compleanno

Per il suo 52esimo compleanno Alessia Marcuzzi ha unito "l'utile al dilettevole": ha infatti festeggiato la ricorrenza in compagnia dei collaboratori tra uno shooting fotografico e l'altro, posando prima con un mazzo di fiori tra le mani, poi davanti a una torta personalizzata con tanto di candeline.

Il compleanno di Alessia Marcuzzi

Sarà perché doveva realizzare la nuova campagna del suo brand o perché semplicemente intendeva concedersi una vacanza in montagna, ma la cosa certa è che ha trascorso il gran giorno nel ben mezzo della natura della Val di Non, in Trentino-Alto Adige, per la precisione al Pineta Natura Resort, un vero e proprio villaggio alpino immerso tra i boschi.

Alessia al Pineta Natura Resort

Quanto costa una notte nel villaggio alpino in Trentino

Il Pineta Natura Resort si trova a Coredo, in Trentino, ed è un hotel di lusso che offre relax, benessere e un pizzico di avventura. Circondato da boschi, laghi e piste da sci, è dotato di una serie di iconici chalet di legno che lo hanno trasformato in un moderno villaggio di montagna.

Pineta Natura Resort

Al suo interno non mancano un centro benessere con idromassaggio, palestra e piscine e un ristorante che propone specialità culinarie tipiche del Sud Tirolo. Quanto costa trascorrere una notte in questo paradiso alpino? Sul sito ufficiale della struttura le suite e gli chalet partono da poco più di 430 euro al giorno e arrivano a oltre 550 euro per le camere con idromassaggio e zona wellness privata. Quale opzione avrà scelto Alessia Marcuzzi per il suo 52esimo compleanno?

Uno degli chalet del Pineta Natura Resort