Alessia Marcuzzi conduce The Traitors, reality di Prime Video simile a La Talpa Alessia Marcuzzi conduce su Prime Video un nuovo reality, The Traitors, che ricorda a grandi linee La Talpa che sta andando in onda proprio in queste settimane, condotta da Diletta Leotta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Era stato annunciato durante la presentazione dei palinsesti Prime Video 2024-2025 l'arrivo di un nuovo reality, si tratta di The Traitors, un nuovo show dall'impianto psicologico importato dai Paesi Bassi, alla cui conduzione è stata chiamata Alessia Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi conduce il nuovo reality

Stando a quanto anticipato su Dagospia, le riprese del nuovo reality sarebbero già in corso in questi giorni in Trentino, dove un gruppo di personaggi ben noti si è riunito per prendere parte al format. Casa di produzione di The Traitors è Fremantle, la stessa de La Talpa che è da poco tornata in tv. La conduzione di Diletta Leotta, che fa da guida ai concorrenti vip di questa nuova e attesissima edizione, non sembra aver entusiasmato il pubblico, affezionato forse ai vecchi fasti del gioco. A fare da competitor al volto Dazn, pur non direttamente, sarà Alessia Marcuzzi, che già padroneggia con disinvoltura le dinamiche dei reality, avendone condotti diversi, soprattutto durante il periodo in Mediaset. C'è da capire, quindi, se questo nuovo programma di Prime possa essere accattivante per il pubblico o meno.

Come funziona The Traitors

Il gioco avviene in un castello, nel quale i partecipanti chiamati Fedeli, devono riconoscere chi tra loro è invece un Traditore. Questi ultimi hanno il compito di eliminare, puntata dopo puntata, i fedeli del gruppo. Una sfida che avverrà superando prove piuttosto complicate, che metteranno entrambi i gruppi alla prova: se i traditori avranno sterminato i fedeli, vinceranno il montepremi, o al contrario. Il format è stato replicato già in altri Paesi, come in America, dove però i vip che vi prendono parte, non sono dei nomi particolarmente noti dello spettacolo. Stando a quanto si sa della produzione italiana, invece, il budget potrebbe essere abbastanza alto da consentire la partecipazione di nomi piuttosto conosciuti.