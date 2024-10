Quando andrà in onda La Talpa: giallo sulla data di partenza, il reality di Diletta Leotta potrebbe slittare ancora

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Quando andrà in onda La talpa? Il mistero s'infittisce. Il programma condotto da Diletta Leotta era atteso per fine ottobre, poi è trapelata la data di lunedì 11 novembre, ma a giudicare dal palinsesto ufficiale di Canale5, quel giorno dovrebbe andare in onda il film Fino all'ultimo indizio con Denzel Washington, Rami Malek, Jared Leto, Chris Bauer e Terry Kinney. Occorre precisare che Mediaset non ha ancora annunciato una data ufficiale.

Quando andrà in onda La talpa: le ipotesi sull'esordio del programma

Inizialmente, la nuova edizione de La Talpa sembrava destinata ad andare in onda su Canale5 a fine ottobre. Lo scorso settembre, il sito DavideMaggio.it aveva annunciato: "La data di partenza è stata fissata: Diletta Leotta accenderà i riflettori sul reality di Canale5 il 29 ottobre o, al più tardi, il 5 novembre". A quanto pare, però, c'è stato un cambio di programma. Lo stesso sito, una manciata di giorni fa, ha fatto sapere: "La Talpa debutterà lunedì 11 novembre, la stessa sera in cui su Rai1 partirà L’Amica Geniale – Storia della Bambina Perduta. Il Grande Fratello si sposta al martedì". Anche la partenza per l'11 novembre, tuttavia, sembra in bilico a giudicare dai palinsesti ufficiali. Ci saranno delle modifiche nelle prossime ore? Il Grande Fratello slitterà al martedì per lasciare spazio al programma di Diletta Leotta? La Talpa sarà in grado di reggere il confronto con la fiction di Rai1? Fornire delle risposte è prematuro, Mediaset non ha ancora annunciato la data ufficiale della prima puntata de La Talpa. Diletta Leotta, tuttavia, è carica di entusiasmo:

La Talpa è un gioco meraviglioso. Ci sarà una parte di spionaggio in cui si cerca di capire chi è la Talpa, una parte di azione pura fatta di missioni e sfide al limite della sopportazione umana e una parte più emotiva. Non ci sarà uno studio, ma la Corte delle spie dove i concorrenti avranno l'interazione con me e la Villa delle spie, dove vivono i concorrenti.

Il cast de La talpa con Diletta Leotta

Diletta Leotta, nel corso di un'intervista rilasciata a Verissimo, ha svelato il cast de La Talpa. I concorrenti che parteciperanno a questa edizione rinnovata del reality saranno:

Gilles Rocca;

Lucilla Agosti;

Alessandro Egger;

Elisa Di Francisca;

Ludovica Frasca;

Orian Ichaki;

Marina La Rosa;

Marco Melandri;

Andrea Preti;

Andreas Muller e Veronica Peparini come concorrente unico.