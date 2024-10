Il Grande Fratello cambia giorno, quale programma andrà in onda il lunedì sera

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Cambiamenti all'orizzonte in Mediaset, precisamente su Canale 5, dove dopo l'arrivederci all'appuntamento settimanale ora il Grande Fratello cambierà anche giorno. Il reality show condotto da Alfonso Signorini lascerà spazio a un altro programma che, almeno per il momento, prenderà il suo posto il lunedì sera, così da arricchire la programmazione del palinsesto delle rete.

La Talpa andrà in onda il lunedì sera al posto del GF

Il Grande Fratello dovrà cedere il posto ad un programma di cui si attende la messa in onda già da un po', si tratta de La Talpa, il reality condotto da Diletta Leotta che è pronto a tornare in prima serata dopo ben sedici anni dall'ultima messa in onda. Stando a quanto riportato da TvBlog, la trasmissione subirà un ulteriore cambiamento e la diretta sarà spostata al martedì sera, lasciando il lunedì libero per l'arrivo del nuovo show; probabilmente un tentativo di rodaggio, per capire come verrà accolto il reality dal pubblico di Canale 5. Il 12 novembre, quindi, si assisterà al primo cambio di programmazione, che corrisponde ad uno spostamento previsto nel palinsesto Rai, dovuto alla Champions League, per cui proprio quel martedì, verrà trasmessa una puntata di Don Matteo, per recuperare quella sottratta dalla partita. Sulla tv di Stato, d'altro canto, il lunedì ci saranno i nuovi episodi della quarta e ultima stagione de L'amica Geniale. La sfida, quindi, non sarà poi così semplice.

Il Grande Fratello dimezzato

Il programma condotto da Alfonso Signorini, d'altro canto, è stato già dimezzato, abolendo il doppio appuntamento del giovedì per lasciare un posto libero in palinsesto per posizionare le novità in fatto di fiction tv che, da questo punto di vista, sembra si siano risollevate in maniera considerevole, macinando ascolti più che soddisfacenti. Il ritorno alla messa in onda due volte a settimana, però, dovrebbe verificarsi dopo Natale.