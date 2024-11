video suggerito

La Talpa e il Grande Fratello cambiano giorno, quando andranno in onda le nuove puntate dei reality La Talpa 2024 cambia giorno di messa in onda: la seconda puntata del reality condotto da Diletta Leotta sarà infatti anticipata a lunedì 11 novembre. Posticipato invece il Grande Fratello, che andrà in onda martedì 12 novembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La Talpa ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cambio di programmazione per La Talpa 2024. La seconda puntata del reality condotto da Diletta Leotta si sposterà di un giorno: lunedì 11 novembre in prima serata su Canale 5. Cambia di conseguenza anche il Grande Fratello. Ecco quando andrà in onda.

Quando andrà in onda la seconda puntata de La Talpa

La seconda puntata de La Talpa andrà in onda lunedì 11 novembre 2024, sempre in prima serata su Canale 5. Il reality condotto da Diletta Leotta si anticiperà quindi di un giorno, dal momento che il debutto era avvenuto martedì 5 novembre. Non è chiaro al momento a cosa sia dovuto questo cambio di programmazione. Il format è tornato sul piccolo schermo dopo anni di assenza in una versione totalmente rinnovata, non soltanto per quanto riguarda la conduzione. Diversa anche la location e la modalità di agire de ‘la talpa', verso la quale i concorrenti iniziano già a nutrire i primi sospetti. Ludovica Frasca è stata la prima eliminata dal gioco.

Il Grande Fratello cambia giorno: la nuova puntata in onda martedì 12

Anche il Grande Fratello risentirà del cambio di programmazione dovuto a La Talpa. Durante la prossima settimana, infatti, il reality condotto da Alfonso Signorini abbandonerà il lunedì e andrà invece in onda martedì 12 novembre. Non si sa al momento se si tratti di un cambiamento temporaneo o definitivo. Nel prossimo appuntamento, uno tra Shaila, Clayton e Mariavittoria abbandonerà definitivamente la Casa. Probabilmente poi, Tommaso Franchi tornerà dalla Spagna e rivedrà tutti i coinquilini, compresa Mariavittoria, di cui aveva confessato di non sentire la mancanza. Nel frattempo, al Gran Hermano, il ragazzo ha preso le distanza da Maica Benedicto dicendo di vederla solamente come un'amica.