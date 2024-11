video suggerito

Tommaso Franchi al Gran Hermano prende le distanze da Maica: "Conosciamoci come amici", la sua reazione Al Gran Hermano Tommaso Franchi ha voluto fare chiarezza sul suo rapporto con Maica Benedicto. Il ragazzo non prova sentimenti nei suoi confronti e al momento al momento vuole conoscerla solo come amica: "C'è una connessione tra noi, ma mi sento un pochino forzato per il contesto. Penso che qui sia meglio conoscerci come amici". La reazione della concorrente spagnola.

A cura di Elisabetta Murina

Tommaso Franchi ha preso le distanze da Maica Benedicto. Dopo averlo raccontato ad alcuni inquilini al Gran Hermano, il concorrente ha deciso di chiarire la situazione con la ragazza, spiegando di non essere attratto da lei e di volerla conoscere solamente come amica. La diretta interessata però non l'ha presa bene.

Tommaso fa un passo indietro con Maica: "Voglio conoscerti come amica"

Tommaso ha deciso di prendere da parte Maica e di parlare con lei dei suoi sentimenti, ammettendo di sentirsi forzato e di volerla conoscere solo come amica, senza nulla in più. "C'è una connessione tra noi, ma mi sento un pochino forzato per il contesto", ha raccontato il ragazzo. E ha poi aggiunto: "Penso che tu sia una persona bellissima, mi piaci come persona, però penso che qui sento che sia meglio conoscersi come amici". Infine ha concluso: "L'amore e il sentimento sono una cosa diversa".

La reazione di Maica alla decisione di Tommaso

Se inizialmente Maica sembrava aver compreso le ragioni di Tommaso, in un secondo momento ha perso la pazienza e si è detta dispiaciuta del suo comportamento: "Sei venuto al Gran Hermano in Spagna, hai parlato ai miei compagni, al mio pubblico e hai detto a tutti che non ti piaccio e che non sai come dirmelo e non sai come gestire la cosa, ma a me hai detto tutto il contrario". Il ragazzo ha provato a spiegarle di trovarla interessante come persona, ma di non nutrire sentimenti nei suoi confronti. “Hai fatto un video in Italia dove dicevi che ti mancavo e ora hai detto a tutti i miei compagni che non era vero“, ha ribattuto lei. E infine lui ha ribadito: "Ho preso un aereo per venire in Spagna, ma io in Italia stavo bene. Ero super felice perché erano dieci anni che non prendevo un aereo, ma se l’ho fatto è perché il Grande Fratello voleva che noi fossimo insieme. Quei video li ho fatti per stare al gioco, mi mancavi come persona, ma il sentimento è altro“.