Grande Fratello 2024, Iago Garcia eliminato: tre concorrenti in nomination Iago Garcia è l’eliminato della puntata del 4 novembre del Grande Fratello 2024. Al televoto tre concorrenti: Shaila Gatta, Mariavittoria Minghetti e Clayton Norcross. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Iago Garcia è stato eliminato nella puntata del 4 novembre 2024 del Grande Fratello. Tre i concorrenti in nomination: Clayton Norcross, Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta. Nel corso dell'appuntamento, condotto da Alfonso Signorini affiancato in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, non sono mancati momenti emozionanti e sorprese. Un nuovo concorrente ha varcato la porta rossa, si tratta di Alfonso D'Apice, ex fidanzato di Federica Petagna, con cui aveva partecipato in coppia a Temptation Island.

Iago Garcia è l'eliminato della puntata, le percentuali

Iago Garcia è l'eliminato della puntata del 4 novembre del Grande Fratello. Il pubblico da casa ha espresso le proprie preferenze, decidendo di mettere fine al percorso dell'attore spagnolo nella Casa, che ha perso al televoto contro Amanda, Clayton e Mariavittoria. Di seguito le percentuali del televoto:

Amanda 30.5%

Clayton 21.5%

Mariavittoria 26.9%

Iago 2 %

Chi sono i concorrenti in nomination

Anche nell'appuntamento del 4 novembre è arrivato il consueto momento delle nomination, divise tra palesi e segrete. A iniziare è Lorenzo che fa il nome di Mariavittoria, poi è il turno de Non è la Rai che scelgono di dare il loro voto a Clayton, mentre Helena nomina Shaila. Jessica vuole mandare al televoto Clayton, che a sua volta fa il nome di Mariavittoria. Anche Shaila e Giglio indicano la ragazza, mentre Amanda sceglie Shaila. Anche il nome di Javier e Mariavittoria è quello di Shaila. Per quanto riguarda le nomination segrete, Yulia è la prima a dare il suo voto e decide di fare il nome di Mariavittoria. Per Enzo Paolo la scelta ricade su Clayton e anche Luca decide lo stesso.