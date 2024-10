video suggerito

Il Grande Fratello non avrà il doppio appuntamento, andrà in onda solo il lunedì Il Grande Fratello non avrà più il doppio appuntamento. Per un periodo, di cui ancora non è stata definita ancora la durata, il reality di Canale 5 andrà in onda solo il lunedì. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Grande Fratello non avrà più il doppio appuntamento settimanale. La puntata di giovedì 10 ottobre, infatti, sarà l'ultima prima di lasciare spazio solamente al lunedì. Al posto del reality, quindi, ci sarà senza dubbio una fiction, a partire da Endless Love, già campione di ascolti per la rete.

Il Grande Fratello solo un girono a settimana

La notizia è stata riportata dalla testata Leggo, sembrerebbe però che la decisione non abbia nulla a che vedere con gli ascolti del reality che, quest'anno, non sembrano brillare particolarmente. Il cambio di programmazione nel palinsesto Mediaset, con un solo appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini, era già nei piani dell'azienda che, infatti, anche nelle precedenti edizioni, ha lasciato spazio ad altri programmi, rinunciando alla doppia puntata del Grande Fratello. Per un periodo, la cui durata non è stata ancora quantificata, lo show andrà in onda solo di lunedì. A partire dal 17 ottobre, infatti, in prima serata ci sarà una delle fiction più amate di Canale 5, ovvero Endless Love. Non è escluso, infatti, che nelle prossime settimane si succedano, in una staffetta serrata, anche altre fiction targate Mediaset, che in questi ultimi anni stanno avendo un riscontro piuttosto florido.

I concorrenti del Grande Fratello 2024

Anche quest'anno il Grande Fratello è iniziato a metà settembre, per l'esattezza il 16 e man mano nella casa sono entrati i vari inquilini, divisi tra vip e persone che non fanno parte del mondo dello spettacolo. La convivenza, finora, sembra essere piuttosto pacifica, a parte alcuni screzi tra Jessica Morlacchi e Yulia, oppure incomprensioni amorose che interessano personaggi come Shaila Gatta e Javier Martinez, o Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. La formula extra large del programma, ovviamente, è stata confermata, per cui i gieffini dovranno resistere almeno fino a marzo. A dicembre, però, non mancherà la solita questione in merito alla possibilità di decidere se fare lasciare o abbandonare l'esperienza nella casa più spiata d'Italia.