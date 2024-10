video suggerito

Shaila Gatta ammette l'interesse per Lorenzo e delude Javier al GF, il pallavolista: "Ora basta" Nella puntata del Grande Fratello stasera Shaila Gatta, Javier Martinez e Lorenzo Spolverato hanno avuto modo di confrontarsi sui loro sentimenti. L'ex velina è apparsa ancora confusa: ha ammesso l'interesse per il modello milanese, ma non è sicura del suo comportamento. Spolverato ha ammesso: "Mi piaci dal primo giorno".

A cura di Gaia Martino

Il "quadrilatero" nella casa del Grande Fratello si è spezzato. Shaila Gatta due giorni fa ha scaricato Javier Martinez confessando di volersi sentire libera: ha ammesso, però, un coinvolgimento nei confronti di Lorenzo Spolverato. Nella puntata del reality di questa sera, lunedì 7 settembre, i protagonisti del triangolo hanno avuto modo di confrontarsi. Helena Prestess ha allontanato Spolverato: "Con te ho chiuso".

Lorenzo Spolverato: "Con Shaila Gatta è scattata la scintilla, mi piace"

Lorenzo Spolverato in puntata ha confessato: "Con Shaila è scattata una scintilla fisica e mentale, quando ci guardiamo io sento qualcosa. Probabilmente è stata messa in stand-by, da parte, ma quel tango ha scatenato qualcosa. Lei mi piace". Shaila Gatta ha allora preso parola: "Non è che lui abbia chiarito la sua posizione. Si è buttato tra le braccia di un'altra e va bene così. Se gli piacevo, perché non ha avuto il coraggio di esporsi?". "Mi sono stufato di sentirvi. Allora chiedo a Shaila, perché tutti pensiamo che ti piace Lorenzo?" ha chiesto Signorini all'ex velina la quale ha subito replicato: "Non ho mai nascosto il mio interesse, c'è una parte di lui che mi attira. Non mi piace un uomo che si comporta così. Se ha una curiosità, è giusto esplorare, ma nei limiti. Voglio un uomo". Il conduttore ha chiesto a Javier Martinez di intervenire: "Mi sono molto innervosito. Con Lorenzo si poteva creare una bella amicizia, ma non è stato sincero con me. Sono nervoso, sto cercando di respirare. Vorrei chiarirmi con lui faccia a faccia".

Il faccia a faccia tra Javier e Lorenzo

Una volta ritrovatosi davanti a Lorenzo, Javier ha dichiarato: "Non sei stato sincero con me quando io mi sono aperto con te. C'è qualcosa, secondo me, che dovresti dirmi se veramente hai il coraggio riguardo Shaila. Mi hai detto che con lei c'è un'amicizia. Se tu avessi avuto il coraggio di dirmi che ti piace, io ti avrei detto "ok, bravo". Sei il primo che mi ha fatto quasi piangere qui dentro. Ti avrei voluto più deciso, però". Spolverato ha chiarito: "Abbiamo vissuto un momento nostro, a parte Shaila. A me non è mai andato via l'interesse. Lei ha fatto una scelta, l'ho rispettata. Ho provato una scintilla nei suoi confronti, ancora sto capendo".

Lo sfogo di Shaila Gatta

In diretta è stato mostrato uno sfogo di Shaila Gatta nel quale ha confessato le sue sensazioni riguardo il rapporto con Javier: "Vorrei una persona con carattere. Sono molto fisica, se non c'è connessione, non scatta. Sono esigente perché so cosa voglio", le parole. L'ex velina, in puntata, ha spiegato: "Mi sono tirata indietro perché non volevo che arrivassimo al punto in cui non ci sopportavamo più". "Capiscimi se ora tentenno. Io mi sono sempre sbilanciato con te, vorrei che tu sapessi cosa vuoi", le ha spiegato il pallavolista. Per Shaila Gatta è arrivata, poi, la domanda di Beatrice Luzzi: "Dicesti che volevi sentirti libera. Lorenzo non è altrettanto libero di andare con Helena? Perché a lui gliel'hai fatta pagare mentre tu ti sei permessa di passare da uno all'altro?". L'ex velina ha spiegato: "Lorenzo aveva tutta la libertà di fare quello che voleva. Mi arrabbio nel momento in cui mi dice che sta male e che sta soffrendo. Io avrei dato modo a Lorenzo e a me di conoscerci". "Per me stava nascendo una cosa bella, sto cercando di non rovinarla. Mi sono annullato, ma ora sta uscendo una parte di me bella", ha concluso Javier prima di assistere a un video di confessioni nella notte di Shaila con le Non è la Rai e Yulia. "Tutti i nodi vengono al pettine, qua cambiano le cose. Questo è stato molto chiaro, tu non me l'avevi detto. Io mi fermo, basta, non corro più dietro a una persona che non sa cosa vuole. Chiedo scusa a me stesso", il commento finale.

Lorenzo ha allora raggiunto Shaila per dichiararsi: "Tu mi piaci dal primo giorno. Sono subentrate delle cose, ho capito altre cose. Io percepisco che tu vuoi la tua libertà, non ho intenzione di fiondarmi come un treno. Se mi piaci, continuerai a piacermi. Ho bisogno di capire di più". L'ex velina ha allora replicato: "Io non sono innamorata. Mi piaci esteticamente, ma il tuo comportamento no. Io osservo ma non capisco perché devo per forza scegliere. Voglio conoscere tutti liberamente in maniera distaccata. Io ho tante cose da raccontare, non devo per forza creare la storia qua dentro. Se fossi stato più paziente, avresti potuto scoprire qualcosa in più".