GF, inquilini contro Jessica Morlacchi dopo la lite con Yulia: “Le metto le mani al collo, quattro schiaffi” La lite tra Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi, che ha toccato il tema dei disturbi alimentari, ha scosso diversi inquilini della Casa del Grande Fratello. “Le servirebbero quattro schiaffoni”, ha detto Franchi riferendosi alla cantante. “Io ti metto le mani al collo”, ha fatto eco Eleonora Cecere riferendosi sempre alla coinqulina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

La lite tra Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi al Grande Fratello sembra avere ripercussioni anche su altri membri della Casa. Nella puntata del 30 settembre, le due si sono lasciate andare a dichiarazioni pesanti una nei confronti dell'altra, toccando anche il delicato tema dei disturbi alimentari. Sui social, in particolare su X, le loro affermazioni hanno fatto parecchio discutere. E anche tra i concorrenti, nei giorni successivi, è stato un argomento divisivo.

"Ti metto le mani al collo", "Le servirebbero quattro schiaffoni"

Diversi inquilini si sono trovati a parlare della lite tra Yulia e Jessica, esprimendo il loro pensiero e ‘schierandosi' da una delle due parti. Molti hanno attaccante la cantante dei Gazosa sostenendo che abbia esagerato e che, fossero stati loro dall'altra parte, avrebbero avuto una reazione molto diversa. "Io ti ammazzo, ti metto le mani al collo", ha detto Eleonora Cecere parlando di Morlacchi e delle sue affermazioni. Seduto allo stesso tavolo, anche Tommaso Franchi si è aggiunto: "Bisognerebbe darle quattro schiaffoni perché non ci si comporta così. Le è scappata di mano la situazione, quella lite era forzata". Quello nei confronti della cantante sembrerebbe essere un vero e proprio accanimento, tanto che anche Pamela Petrarolo e la stessa Cecere l'hanno attaccata su altri fronti, anche l'igiene intima: "Lei non è spontanea, siamo in tanti a pensarla così qui dentro. È sveglia, non spontanea. Si è creata un personaggi".

La lite tra Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi al GF

La lite è scoppiata in diretta durante la puntata del 30 settembre, rompendo dei rapporti già tesi tra Morlacchi e Bruschi, anche per via di alcune questioni amorose. "Hai 37 anni dovresti dare l'esempio", ha messo in chiaro quest'ultima. "Ti insegno a non dire le parolacce", è stata la risposta della coinquilina. Poi la criticata frase, diventata in breve virale su X per la gravità dell'argomento toccato, detta dalla cantante dei Gazosa nei confronti della ragazza: "Vai a mangiare". "Guarda che quella che ha problemi alimentari sei tu, non io", ha risposto Yulia immediatamente.