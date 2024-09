video suggerito

"Quella che ha problemi alimentari sei tu", bufera per la frase di Yulia Bruschi contro Jessica Morlacchi La frase pronunciata da Yulia Bruschi contro Jessica Morlacchi ha generato un'ondata di polemiche sul web: "Tirare in ballo i problemi alimentari in un bisticcio è davvero volgare, molto più che usare parolacce".

Una frase pronunciata da Yulia Bruschi nel corso di un battibecco con Jessica Morlacchi ha generato un'ondata di polemiche sul web. Gli utenti, che commentavano in diretta su X la puntata di lunedì 30 settembre del Grande Fratello, hanno condannato la concorrente per aver posto l'accento sui presunti problemi alimentari di Morlacchi.

Cosa ha detto Yulia Bruschi a Jessica Morlacchi

Ad accendere la scintilla tra Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi, i cui rapporti erano già tesi, sarebbero stati alcuni insulti, con la prima che dava della disgraziata alla seconda. "Hai 37 anni dovresti dare l'esempio" ha messo in chiaro Bruschi. "Ti insegno a non dire le parolacce" la risposta di Morlacchi. Poco prima le due avevano avuto un duro confronto riguardo al triangolo amoroso che vede Luca Giglioli come terzo elemento.

Nel corso dell'accesa discussione tra le due, la cantante dei Gazosa ha alimentato la discussione con Bruschi usando l'espressione: "Vai a mangiare". La frase ha scaldato talmente tanto la ragazza da farle lanciare un duro attacco: "Guarda che quella che ha problemi alimentari sei tu, non io".

Le polemiche per la frase di Bruschi: "Pessima a tirare in ballo i problemi alimentari"

Alfonso Signorini ha redarguito entrambe le concorrenti, invitandole a moderare i toni: "È una guerra tra pari". Nonostante gli spettatori si siano schierati tra chi fa il tifo per l'una o per l'altra, la maggior parte degli utenti su X ha concordato nel sostenere che la frase di Yulia Bruschi sia stata molto più che indelicata.

In tanti hanno puntato il dito contro di lei per aver tirato in ballo una questione come quella dei disordini alimentari. Tra i commenti si legge anche chi, alla luce di quanto detto da Bruschi in puntata, si augura che nel prossimo appuntamento Alfonso Signorini ponga l'accento su questo tipo di dinamiche invece che sui triangoli amorosi.