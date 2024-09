video suggerito

Al GF Jessica Morlacchi rifiutata da Giglio attacca Yulia: "Fidanzata ma il suo anello finirà al compro oro" Jessica Morlacchi ha rivelato di provare qualcosa per Luca Giglioli che, però, prova maggiore attrazione per Yulia Bruschi. Della dinamica si è parlato nella puntata di lunedì 30 settembre a Grande Fratello.

Nella puntata di lunedì 30 settembre di Grande Fratello, Alfonso Signorini ha fretta di iniziare: "Pochi preamboli, dobbiamo affrontare di tante tematiche". La prima a finire in confessionale è Jessica Morlacchi che ammette: "Ho iniziato a guardare una persona con altri occhi". Oggetto del suo desiderio è Luca Giglioli, soprannominato Giglio, che sembra non ricambiare il sentimento. Tra loro c'è Yulia Bruschi.

Alfonso Signorini a Jessica Morlacchi: "Hai preso una tranvata"

"Parto con te perché il tuo cuore ha sofferto. Ti sei presa una tranvata" commenta Alfonso Signorini con Jessica Morlacchi. "Ho iniziato a guardare una persona con altri occhi, nonostante abbia solo 24 anni" rivela la concorrente, riferendosi a Giglio. Alfonso Signorini la rincuora, sottolineando come la differenza di età non sia rilevante. Un problema, invece, potrebbe essere il fatto che i due continueranno a vedersi nella Casa: "Quello che mi ha conquistata è la sua profondità. Adesso non c'è più imbarazzo tra noi". Le opinioniste e il conduttore mettono in chiaro di aver apprezzato il loro atteggiamento: "Vi siete guardati in faccia e vi siete detti cosa non andava".

Luca Giglioli: "Mi attrae più Yulia che Jessica"

Sia Cesara Buonamici che Beatrice Luzzi sono convinte che per Jessica Morlacchi ci sia ancora una speranza per fare breccia nel cuore di Giglio: "Jessica ha notato che hai detto che se dormiste insieme non vi limitereste a dormire". Signorini, però, rivela un dettaglio che cambia le carte in tavola: "Tra voi c'è un terzo incomdo ed è Yulia". Vengono proiettate alcune clip in cui lei e Giglio appaiono particolarmente vicini ma la ragazza mette in chiaro che è fidanzata, mostrando il suo anello. "Quell'anello finirà al compro oro e loro due insieme" sentenzia Jessica Morlacchi. La frase ferisce Yulia: "È una grande mancanza di rispetto, non mi sembra che stia facendo niente di male, il nostro è un rapporto genuino. Prima ero chiusa e adesso mi sto aprendo". Morlacchi obietta che si stia rapportando soprattutto con Giglio, ma Yulia replica: "Non è vero, è solo con te che non parlo". A prendere le sue difese sono Shaila Gatta ed Helena Prestes. Nel frattempo, Giglio confessa che tra Jessica e Yulia prova maggiore attrazione fisica per la seconda.