Perché stasera il Grande Fratello non va in onda: quando torna la nuova puntata con Alfonso Signorini Il Grande Fratello non va in onda stasera, giovedì 10 ottobre. Il reality non avrà più il doppio appuntamento settimanale: ecco cosa andrà in onda al suo posto e quando torna in onda.

A cura di Gaia Martino

Il Grande Fratello non va in onda stasera, giovedì 10 ottobre 2024, e lascerà spazio alla serie televisiva turca, Endless Love. Il reality di Alfonso Signorini – con Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici come opinioniste e Rebecca Staffelli come "voce dei social" – avrebbe deciso di rinunciare al doppio appuntamento settimanale, lasciando che la diretta in studio sia in programma solo per il lunedì sera, in prima serata su Canale5, come da tradizione ormai.

Perché Grande Fratello non va in onda oggi

Il Grande Fratello ha deciso di rinunciare al doppio appuntamento settimanale e lasciare la prima serata del giovedì sera su Canale5 alla soap opera turca Endless Love. Questa sera, infatti, saranno trasmessi nuovi episodi della serie, ricchi di colpi di scena: Banu informerà Emir che Zeynep è stata cacciata di casa perché la sua famiglia ha scoperto la loro relazione clandestina. Alfonso Signorini e i concorrenti del Grande Fratello torneranno in onda, in prima serata su Canale5, il prossimo lunedì.

Quando ci sarà la prossima puntata del Grande Fratello con Alfonso Signorini

La nuova puntata del Grande Fratello è in programma per lunedì 14 ottobre, in prima serata su Canale 5. I concorrenti finiti in nomination sono sei – Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Helena Prestes, Michael Castorino, Tommaso Franchi e Yulia Bruschi – e uno tra loro, il meno votato dal pubblico da casa, alla chiusura del televoto, sarà eliminato e dovrà abbandonare la casa di Cinecittà. Spazio, ovviamente, alle diverse dinamiche che si sono create nell'ultima settimana: dal rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato e quello tra Enzo Paolo Tuchi e Carmen Russo alle liti tra Yulia Naomi Bruschi e Jessica Morlacchi. Enzo Paolo Turchi, inoltre, potrebbe rivelare se intende rimanere nella casa di Cinecittà o se abbandonare il gioco.