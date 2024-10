Grande Fratello 2024, Iago e Mariavittoria i preferiti: nessun eliminato, 6 concorrenti in nomination

video suggerito

Gaia Martino

Iago Garcia e Mariavittoria Minghetti hanno conquistato il titolo di preferiti nella casa del Grande Fratello nella puntata di lunedì 7 ottobre 2024. Nel corso della serata, nessun concorrente è stato eliminato: tra Maria Vittoria, Iago, Clayton e Yulia, il meno votato è stato Clayton. In puntata Shaila Gatta ha avuto modo di confrontarsi con Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Enzo Paolo Turchi ha raccontato il suo passato e ricevuto la sorpresa dalla moglie, Carmen Russo.

Iago e Mariavittoria i preferiti: le percentuali del televoto

Iago Garcia e Mariavittoria Minghetti sono i preferiti dal pubblico. Queste le percentuali del televoto:

Mariavittoria 37%

Iago 30%

Yulia 25%

Yulia 8%

Chi sono i concorrenti in nomination

Prima di procedere con le consuete Nomination, il conduttore comunica al gruppo i nomi dei preferiti della Casa. Gli inquilini hanno deciso di regalare l'immunità a Giglio, Javier e al trio delle Non è la Rai. A loro si aggiungono Shaila e Lorenzo, scelti rispettivamente dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. A iniziare le nomination palesi è stata Yulia, che manda al televoto Tommaso. Luca e Tommaso scelgono di dare il voto ad Amanda, mentre Jessica nomina Clayton. La scelta di Enzo Paolo ricade su Helena, mentre quella di Clayton su Michael. Amanda e Michael invece, fanno il nome di Clayton. Helena manda in Nomination Amanda. Nel segreto del Confessionale, la prima ad esprimere la propria preferenza è Shaila, che manda al televoto Michael. Lorenzo fa il nome di Helena, le Non è la Rai quello di Amanda. A seguire Giglio sceglie di penalizzare Tommaso, mentre Javier manda in Nomination Clayton. Mariavittoria, invece, fa il nome di Luca e infine, Iago dà il suo voto ad Amanda.

Cosa è successo nella puntata di lunedì 7 ottobre

Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 7 ottobre, Shaila Gatta ha avuto modo di confrontarsi con Lorenzo Spolverato e Javier Martinez: dopo aver scaricato il pallavolista, ha ammesso l'interesse per il modello milanese confessando però di non aver apprezzato il suo comportamento degli ultimi giorni. Enzo Paolo Turchi ha raccontato il suo passato e dopo essersi lasciato andare a lacrime di commozione, ha potuto riabbracciare la moglie Carmen Russo. Quest'ultima è diventata una nuova concorrente "ospite".