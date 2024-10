Carmen Russo cerca di convincere Enzo Paolo Turchi a restare al Gf: “Alfonso, la puoi cacciare fuori?”

video suggerito

Nella puntata di lunedì 7 ottobre del Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi incontra Carmen Russo. La sua compagna di vita è arrivata nella casa per cercare di convincere il ballerino a non lasciare il gioco. "Io sono venuta perché ti volevo guardare negli occhi, tu sei uno forte e sei un vincente". Enzo Paolo non vuole saperne: "Ho dato tutto, mi sono liberato e ho fatto il mio percorso". Carmen Russo non è d'accordo: "Tu sei ancora all'inizio, ma decidi tu". Enzo Paolo non si trattiene: "Se decido io, perché parli tu?". Poi Enzo Paolo chiede ad Alfonso Signorini: "La puoi cacciare, Alfò?".

La proposta di Enzo Paolo Turchi

"Facciamo una cosa, Alfò. Io esco e lei entra". Enzo Paolo Turchi a questo punto prova a ingolosire Signorini che infatti applaude: "Ma questo è proprio un reality". Carmen Russo cerca ancora di convincere il ballerino, ma il ballerino proprio non vuole saperne: "Io sarei un peso per la casa a questo punto". Ma Enzo Paolo Turchi, in confessionale, rivela ad Alfonso di voler tornare a casa perché sente la mancanza di Maria e auspica che Carmen Russo possa rimanere al suo posto.

Il messaggio d'amore di Carmen Russo

Carmen Russo ha esordito con un lungo messaggio d'amore al fine di convincere Enzo Paolo Turchi a non lasciare la casa del Grande Fratello, ma a quanto pare il ballerino proprio non vuole saperne.

Enzo tu sei la mia vita. Hai presente quello che siamo noi? Io ti amo, tu lo sai. Tu sei speciale, sei una persona meravigliosa. Tutto quello che hai fatto per me, lo hai ben presente? Io devo a te tantissimo. Hai creduto in me. Nella vita, quando qualcuno crede in te è il massimo. E mi hai fatto innamorare alla follia. Sono quarantadue anni, Enzo. Abbiamo costruito una famiglia bellissima e saremo sempre figli.

Carmen Russo resta con Enzo Paolo Turchi, lui: "Ma io tanto domani me ne vado"

L'insofferenza di Enzo Paolo Turchi ai reality show è conclamata. Pensare che aveva accettato la chiamata del Grande Fratello per dimostrare proprio di non essere quello dell'Isola dei Famosi, ma a quanto pare le cose stanno andando proprio verso quella direzione. Il momento finale è sorprendente: Alfonso Signorini decide di far restare Carmen Russo nella casa per un po', Enzo Paolo Turchi si arrende a modo suo e dice "Tanto domani me ne vado".