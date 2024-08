video suggerito

Ilary Blasi nella spa sospesa nel vuoto: quanto costa l’esperienza da sogno tra le Dolomiti Ilary Blasi è in vacanza sulle Dolomiti con Bastian Muller ed è proprio lì che ha fatto visita a una suggestiva spa sospesa tra le montagne: ecco dove si trova questo paradiso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

124 CONDIVISIONI condividi chiudi

Continuano le vacanze estive di Ilary Blasi: dopo essersi goduta prima il mare e la vita mondana di Mykonos, poi le meravigliose spiagge delle Canarie, ora ha pensato bene di organizzare un viaggio in montagna. Da diversi giorni è sulle Dolomiti col compagno Bastian Muller e, tra felpe teddy e occhiali da sole specchiati, ha dato una piccola anticipazione del suo armadio invernale. Come sta trascorrendo le mattinate alpine? Facendo trekking e visitando location da urlo ad alta quota. Di recente, ad esempio, è stata in una spa sospesa tra le montagne con tanto di infinity pool: ecco dove si trova e quanto costa un'esperienza in questa struttura.

L'hotel con la spa sospesa tra le Dolomiti

Si chiama Hubertus ed è l'hotel a 5 stelle in Val Pusteria visitato da Ilary Blasi durante la vacanza di coppia in montagna. Si trova tra le maestose cime delle Dolomiti e, complici i meravigliosi panorami incontaminati che lo circondano, permette di entrare in contatto diretto con la natura.

La spa sospesa nel vuoto

Al di là delle camere e delle suite arredate in modo iper contemporaneo, il suo punto forte è la terrazza Heaven & Hell, un capolavoro architettonico trasformato in un centro benessere capace di regalare spettacolari momenti di relax.

Leggi anche Ilary Blasi, il giubbotto oversize per la vacanza in montagna è griffato e costa 1900 euro

Hotel Hubertus

All'ultimo piano dell'albergo è stata costruita una piattaforma fluttuante che ospita una piscina a sfioro che sembra essere infinita e una spa sospesa tra le montagne. Vasche idromassaggio, poltrone reclinabili, vasche a diverse temperature, saune, idromassaggi e un'area nudisti: in queste location immerse tra le vette alpine si avrà l'idea di sfiorare contemporaneamente terra, acqua e cielo.

La piscina a sfioro mostrata da Ilary Blasi

Quanto costa la vacanza alpina di Ilary Blasi

L'hotel Hubertus dà la possibilità di accedere alla spa sospesa tra le montagne solo ai suoi ospiti, a cui in alta stagione offre la possibilità di pacchetti vacanze da minimo 5 notti. Quanto costa soggiornare in questa location da sogno?

La piscina sensoriale

Si parte da poco più di 370 euro per una notte in una camera matrimoniale standard e si arriva a quasi 500 euro per una wellness suite con jacuzzi privata e terrazza con vista sulle Dolomiti. Ogni camera è decorata con arredi in legno in pieno stile alpino, così da permettere agli ospiti di entrare nel mood della vacanza fin dall'arrivo. Sci, escursioni, giri in bici: la location offre un variegato programma settimanale sia in inverno che in estate. In quanti sognano di visitare un paradiso simile?

La suite con jacuzzi privata