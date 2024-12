video suggerito

Ilary Blasi e Chanel Totti sulla neve con Michelle Hunziker: dove stanno passando le vacanze invernali Ilary Blasi e la figlia Chanel Totti sono partite in compagnia di Michelle Hunziker e altri cari amici alla volta della Svizzera: ecco dove stanno trascorrendo la vacanza pre-natalizia sulla neve.

A cura di Valeria Paglionico

Il Natale 2024 si avvicina e, come da tradizione, sono moltissimi coloro che approfittano dei weekend che precedono le feste per organizzare dei viaggi in pieno stile invernale. Che si scelgano i mercatini delle capitali europee o che si preferisca andare a sciare, non importa, l'unica cosa certa è che la fine dell'anno sembra essere perfetta per darsi al relax in compagnia delle persone care. È proprio quanto fatto da Ilary Blasi e la figlia Chanel Totti, che ieri hanno dato il via a una vacanza sulla neve insieme a Michelle Hunziker e a Graziella Lopedota (la manager delle due conduttrici). Con loro ci sono anche Bastian Muller e le piccole Sole e Celeste Trussardi, oltre che alcuni amici in comune: ecco dove stanno soggiornando.

La vacanza a Saint Moritz di Ilary Blasi e Michelle Hunziker

Non è una novità che Ilary Blasi e Michelle Hunziker siano care amiche, anzi, ogni volta che si incontrano non ci pensano su due volte a documentare tutto sui social. Dopo le numerose vacanze in Sardegna fatte insieme nelle scorse estati, ora si sono date anche alla montagna fianco a fianco.

Il gruppo in vacanza a Saint Moritz

Con loro ci sono anche delle "ospiti speciali", Chanel Totti e Graziella Lopedota, che si sono lasciate immortalare in diversi selfie durante la partenza alla volta della Svizzera. Insieme hanno raggiunto una delle località di lusso più rinomate tra le star durante l'inverno, Saint Moritz, e ora stanno trascorrendo le loro giornate immerse tra i meravigliosi paesaggi alpini innevati.

La vista dall'hotel Grace La Margna

Qual è l'hotel di lusso scelto dalle conduttrici

Qual è l'hotel scelto dalle conduttrici per godersi al massimo la vacanza sulla neve? Il Grace La Margna, un vero e proprio "paradiso del lusso" immerso tra le Alpi svizzere. Fa parte della catena Hilton e viene considerato una delle rinomate boutique Small Luxury Hotels of the World.

Michelle Hunziker in hotel

Dotato di servizio concierge, offre panorami spettacolari sia sulle montagne che sul lago, una spa con terrazza e piscina coperta e una cucina gourmet curata dall'executive chef Andrea Bonini.

La vista dalla camera di Michelle Hunziker

Sia Ilary Blasi con la figlia Chanel che Michelle Hunziker hanno scelto delle camere con vista sul lago: la prima ha optato per la suite da 2.735 franchi svizzeri a notte (quasi 3.00 euro), mentre la seconda ha preferito la suite Grace Junior da 1.605 franchi svizzeri (oltre 1.700 euro). Pranzi a base di fonduta, panorami innevati e look in stile invernale: Michelle e Ilary si stanno godendo al massimo queste vacanze pre-natalizie.

La suite di Ilary Blasi