Il primo look per le feste di Chanel Totti: micro shorts e giacca over per la vacanza con mamma Ilary Chanel Totti ha trascorso il weekend dell’Immacolata a St. Moritz con la mamma Ilary Blasi e ne ha approfittato per dare una piccola anticipazione del suo stile delle feste: ecco tutti i dettagli del primo look “natalizio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il weekend dell'Immacolata appena passato ha dato ufficialmente il via alle feste di Natale 2024 e sono moltissimi coloro che ne hanno approfittato per organizzare il primo viaggio invernale. Le star non hanno fatto eccezione, anzi, si sono ritrovate quasi tutte in Svizzera, a St. Moritz, la meta turistica di lusso diventata super gettonata tra i volti noti dello spettacolo e della moda, dalle sorelle Ferragni a Elettra Lamborghini. Ad aver attirato le attenzioni dei media sono state soprattutto Michelle Hunziker e Ilary Blasi, partite con figlie e amici per un fine settimana all'insegna del relax e delle vette innevate. Con loro c'era anche Chanel Totti, che sui social ha rivelato il suo primo look delle feste.

Chanel Totti anticipa le feste con gli shorts-culotte

Quale migliore occasione di un viaggio pre-natalizio per sfoggiare il primo look delle feste? È proprio quanto fatto da Chanel Totti, che sul suo profilo Instagram ha mostrato il completo scelto per una elegante serata in un locale di St. Moritz. Se mamma Ilary ha puntato su una jumpsuit nera cut-out, lei ha preferito seguire il trend dei micro shorts che sembrano culotte ma rimanendo fedele allo stile dark che da sempre ama. Ha abbinato dei pantaloncini cortissimi a un top a collo alto con guanti incorporati, completando il tutto con un paio di collant velati e con una giacca oversize in grigio scuro con dettagli gioiello sulle tasche.

Il look per le feste di Chanel Totti

Quanto costano gli "stivali cargo" di Chanel Totti

Nel look pre-natalizio di Chanel Totti non poteva mancare un accessorio griffato: ha abbinato il completo nero e grigio a un paio di stivali "cargo", ovvero con dei maxi tasconi laterali. Si tratta del modello Sienna alto fin sotto al ginocchio firmato The Attico: è in canvas con rifiniture in pelle di vitello, ha un vertiginoso tacco a spillo, la punta quadrata e l'iconico triangolo metallico sul lato, simbolo della Maison.

Chanel Totti con stivali The Attico

Qual è il prezzo delle calzature? Sugli e-commerce di moda vengono vendute a 1.470 euro. Capelli sciolti e lisci, trucco naturale e pose da diva: Chanel Totti sembra essere destinata a seguire le orme delle mamma quando si parla di stile.

Stivali Sienna di The Attico