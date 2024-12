video suggerito

Elettra Lamborghini con Afrojack a St. Moritz: il castello natalizio costa oltre 18mila euro a notte Elettra Lamborghini è volata a St. Moritz con Afrojack e sta trascorrendo una breve vacanza invernale in un vero e proprio castello natalizio: ecco quanto costa a notte l'hotel di lusso scelto per il weekend.

A cura di Valeria Paglionico

È tempo di viaggi pre-natalizi per le star: in moltissime stanno approfittando dei weekend che precedono le feste per concedersi un po' di relax in attesa di lanciarsi alla ricerca del regalo perfetto per i loro cari. La meta più gettonata del momento? St. Moritz, la meta turistica di lusso immersa tra le Alpi svizzere diventata un vero e proprio must tra coloro che vogliono trascorrere qualche giorno sulla neve. Oltre a Ilary Blasi e Michelle Hunziker, che insieme hanno organizzato una vacanza in famiglia, c'è anche Elettra Lamborghini con Afrojack: ecco qual è l'hotel in pieno stile natalizio che ha scelto per il viaggio di coppia.

Dove sta trascorrendo le vacanze invernali Elettra Lamborghini

Con l'inizio del weekend Elettra Lamborghini ha cominciato a immortalarsi in una location da sogno in pieno stile natalizio. Arredamenti di lusso, lucine a tema e splendide decorazioni floreali che sembrano essere uscite dalle fiabe: insieme al marito Afrojack è volata a St. Moritz, così da dare ufficialmente il via alle feste con un tocco di magia.

Badrutt's Palace Hotel St Moritz

Shopping di lusso, splendidi panorami e cene a base di fonduta: la cantante si sta godendo al 100% questa pausa lavorativa. Per essere precisi si trova al Badrutt's Palace Hotel St Moritz, un albergo a 5 stelle immerso tra le Alpi considerato leader nel settore.

Badrutt's Palace Hotel St Moritz

Qual è l'hotel di lusso scelto da Elettra Lamborghini e Afrojack

Nato nel 1896 per volere di Caspar Badrutt, il Badrutt's Palace Hotel St Moritz venne pensato per essere un castello a tema Grand European Tour. Col passare degli anni non ha perso la sua iconicità, anzi, è un perfetto mix di tradizione e modernità che offre ai suoi ospiti ogni tipo di comfort e di esperienza.

Badrutt's Palace Hotel St Moritz

Tra meravigliosi panorami sulle Alpi dell'Engadina e sul lago locale, decorazioni a tema fiabesco e design unico, l'albergo conta 155 eleganti camere e suite, vanta 6 ristoranti e una meravigliosa spa chiamata Palace Wellness. Quanto costa soggiornare qui? Naturalmente il prezzo varia a seconda della camera scelta, si parte da 2.258 franchi svizzeri (oltre 2.700 euro) per una semplice doppia deluxe e si arriva a 16.781 franchi svizzeri (oltre 18.000 euro) per la suite Hans Badrutt dotata di vista panoramica, biblioteca e maggiordomo.

Hans Badrutt suite