Chanel Totti indossa gli stivali in estate: le scarpe con i "tasconi" costano quasi 2mila euro Chanel Totti ha dato il via alla sua estate e ha seguito il trend degli stivali (nonostante il caldo): ecco quanto costa l'originale modello che ha indossato.

A cura di Valeria Paglionico

Chanel Totti sembra essere partita per le vacanze estive: è in compagnia della piccola Isabel e, a giudicare dagli splendidi panorami e dal pane carasau mangiato non appena atterrata, probabilmente si trova in Sardegna. Al momento, però, ha dato pochissimi "indizi" sulla location precisa, non spoilerando nulla neppure sui suoi accompagnatori (a eccezione della sorellina). L'unica cosa certa è che si è preparata in modo impeccabile per la partenza: oltre a essersi presa cura della tintarella trascorrendo molte ore al mare e in piscina tra costumi bicolor e bikini rubati a mamma Ilary Blasi, ha anche rifatto manicure e pedicure, scegliendo uno smalto coordinato in bianco gesso per mani e piedi. Cosa ha sfoggiato per il suo primo giorno di viaggio?

Chanel Totti segue il trend degli stivali in estate

Dimenticate i sandali freschi, le mules dall'animo trendy e le espadrillas super vacanziere: quest'anno il must dell'estate sono gli stivali e non solo quelli in tessuti leggeri e anti-caldo. A lanciare il trend per prima era stata Chiara Ferragni, che dalla scorsa primavera ha sfidato le temperature roventi con dei maxi boots borchiati in pelle nera di Miu Miu. Ora anche Chanel Totti non ha potuto fare a meno di seguire la mania, dando prova di essere informatissima sulle mode di stagione. Nelle ultime ore si è servita dei social per mostrare le calzature scelte per una serata in compagnia, ovvero un paio di stivali alti e total black che possono essere tranquillamente riciclati anche in inverno.

Gli stivali di Chanel Totti

Chi ha firmato gli stivali di Chanel Totti

Non è una novità che Chanel Totti abbia ereditato la passione per le griffe da mamma Ilary Blasi, dunque per seguire il trend degli stivali in estate non poteva che puntare tutto su un modello di lusso. Si tratta dei Sienna di The Attico, il brand di Gilda Ambrosio, che ha lanciato sul mercato un paio di maxi boot dark col vertiginoso tacco a spillo, la punta quadrata e dei tasconi laterali "rubati" ai classici pantaloni cargo. Sul lato, inoltre, hanno il triangolino metallico simbolo della Maison. Qual è il loro prezzo? Sugli e-commerce di moda vengono venduti a 1.551, anche se al momento è possibile trovarli ovunque a prezzi scontati (che superano sempre i 1.000 euro).

Stivali The Attico